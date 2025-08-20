Polémica reacción de Morelos a la expulsión de Edwin Cardona en Libertadores: video arma controversia

Se acabó el sueño continental de Atlético Nacional. El pasado martes, 19 de agosto de 2025, el verde de la montaña visitó a São Paulo por la vuelta de los octavos de final de Libertadores. Tras un 1-1 en Morumbi, y en el global, el Tricolor Paulista se impuso 4-3 en penales.

Se trató de una llave repleta de polémicas, y uno de los principales señalados fue el volante de Atlético Nacional, Edwin Cardona. En la ida, falló dos penales, y en la vuelta, se hizo expulsar inmediatamente después de que su compañero, Alfredo Morelos, empatara desde los 12 pasos al minuto 70.

Edwin Cardona en el Sao Paulo vs. Nacional por Libertadores. | Foto: Getty Images

Cuando el partido acabó, la prensa habló con Morelos y este se dejó ver bastante sincero tras la eliminación del verde. Incluso, dejó una polémica frase sobre la expulsión de Cardona, que se volvió tendencia en redes sociales.

“Yo creo que si tenemos los 11 jugadores hubiésemos sido vencedores”: Alfredo Morelos

Morelos fue requerido por ESPN en la misma grama del Morumbi. El delantero de 29 años dijo que con 11 jugadores lo hubiesen ganado, y en redes se desató un fuerte debate: ¿indirecta a Edwin Cardona?

“Un partido muy duro, muy cerrado. A lo último nos quedamos con esa expulsión... Yo creo que si tenemos los 11 jugadores hubiésemos sido vencedores, pero bueno, ese es el fútbol, y los penales son un cara y sello”, arrancó afirmando Morelos.

Por la misma línea, añadió: “Es la suerte. Hoy, no nos tocó a nosotros... Gracias a Dios que nos dio la oportunidad de venir aquí a jugar un buen fútbol, dos partidos muy importantes, y ahora estar más fuertes para lo que se viene”.

#ESPNF90Colombia



Nacional, afuera de la Libertadores. Cayó por penales ante Sao Paulo en el Morumbí



"Con los 11 jugadores, ÍBAMOS A SER VENCEDORES" Alfredo Morelos



Opina con #ESPNF90Colombia pic.twitter.com/8Gganf2riL — ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 20, 2025

Se trató de una llave para el olvido en la memoria de Edwin Cardona. Siendo uno de los referentes de Atlético Nacional, el volante creativo fue uno de los principales señalados en la llave ante el cuadro brasileño.

Por su parte, São Paulo espera rival en cuartos de final de Copa Libertadores. Este saldrá del ganador en la llave que enfrenta a LDU Quito y Botafogo, mismos que se verán por la vuelta de octavos este miércoles, con la llave 1-0 a favor del fogão.

En cuanto a Atlético Nacional, al verdolaga solo le queda concentrarse en las competencias locales. Espera seguir sumando en Liga y Copa BetPlay, buscando la hazaña que logró en 2024-ll: ganar ambos torneos.

Fin del sueño para Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2025. | Foto: AFP