Polémica reacción de Morelos a la expulsión de Edwin Cardona en Libertadores: video arma controversia

Redacción Deportes
20 de agosto de 2025, 2:09 p. m.
Alfredo Morelos se refirió a la expulsión de Edwin Cardona en Copa Libertadores y la polémica estalló.
Alfredo Morelos se refirió a la expulsión de Edwin Cardona en Copa Libertadores y la polémica estalló

Se acabó el sueño continental de Atlético Nacional. El pasado martes, 19 de agosto de 2025, el verde de la montaña visitó a São Paulo por la vuelta de los octavos de final de Libertadores. Tras un 1-1 en Morumbi, y en el global, el Tricolor Paulista se impuso 4-3 en penales.

Se trató de una llave repleta de polémicas, y uno de los principales señalados fue el volante de Atlético Nacional, Edwin Cardona. En la ida, falló dos penales, y en la vuelta, se hizo expulsar inmediatamente después de que su compañero, Alfredo Morelos, empatara desde los 12 pasos al minuto 70.

Edwin Cardona en el Sao Paulo vs. Nacional por Libertadores.
Edwin Cardona en el Sao Paulo vs. Nacional por Libertadores.

Cuando el partido acabó, la prensa habló con Morelos y este se dejó ver bastante sincero tras la eliminación del verde. Incluso, dejó una polémica frase sobre la expulsión de Cardona, que se volvió tendencia en redes sociales.

“Yo creo que si tenemos los 11 jugadores hubiésemos sido vencedores”: Alfredo Morelos

Morelos fue requerido por ESPN en la misma grama del Morumbi. El delantero de 29 años dijo que con 11 jugadores lo hubiesen ganado, y en redes se desató un fuerte debate: ¿indirecta a Edwin Cardona?

“Un partido muy duro, muy cerrado. A lo último nos quedamos con esa expulsión... Yo creo que si tenemos los 11 jugadores hubiésemos sido vencedores, pero bueno, ese es el fútbol, y los penales son un cara y sello”, arrancó afirmando Morelos.

Por la misma línea, añadió: “Es la suerte. Hoy, no nos tocó a nosotros... Gracias a Dios que nos dio la oportunidad de venir aquí a jugar un buen fútbol, dos partidos muy importantes, y ahora estar más fuertes para lo que se viene”.

Se trató de una llave para el olvido en la memoria de Edwin Cardona. Siendo uno de los referentes de Atlético Nacional, el volante creativo fue uno de los principales señalados en la llave ante el cuadro brasileño.

Por su parte, São Paulo espera rival en cuartos de final de Copa Libertadores. Este saldrá del ganador en la llave que enfrenta a LDU Quito y Botafogo, mismos que se verán por la vuelta de octavos este miércoles, con la llave 1-0 a favor del fogão.

En cuanto a Atlético Nacional, al verdolaga solo le queda concentrarse en las competencias locales. Espera seguir sumando en Liga y Copa BetPlay, buscando la hazaña que logró en 2024-ll: ganar ambos torneos.

El mediocampista del Atlético Nacional #23 Juan José Arias y el mediocampista del Sao Paulo #20 Marcos Antonio luchan por el balón durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre el Sao Paulo de Brasil y el Atlético Nacional de Colombia en el estadio Morumbi de Sao Paulo, Brasil, el 19 de agosto de 2025. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP)
Fin del sueño para Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2025.
Contexto: Por esto expulsaron a Edwin Cardona ante São Paulo: video revela lo que no se vio por TV

El próximo partido de Nacional será clásico ante América de Cali este domingo 24 de agosto, por la octava jornada de la Liga BetPlay 2025-ll.

