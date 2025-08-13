No fue en lo absoluto el partido para Edwin Cardona en Atlético Nacional.

En la ida de los octavos de final de Copa Libertadores, el volante ídolo de los verdolagas erró dos cobros de tiro penal frente a São Paulo.

Dicho infortunio, poco común para alguien letal en ese tipo de cobros, hizo que se le viera destruido en el banco tras ser reemplazado por decisión de Javier Gandolfi.

DESCONSOLADO: Edwin falló dos penales en la ida de los octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores entre Atlético Nacional y San Pablo y se lamentó al salir reemplazado.



Ante la mirada de Marlos Moreno, uno de sus compañeros, al volante se le vio taparse la cara con una toalla para disimular sus lágrimas.

Aunque intentase no demostrar el dolor que vivía en ese instante, las cámaras de la transmisión de ESPN dieron cuenta de la tristeza que atravesaba Cardona.

Pocos segundos antes, otra cámara lo tomó mientras este dejaba el campo tras ser sustituido. Allí, el protagonista para mal de la noche alzó las manos pidiendo perdón a su afición.

En retribución a esto, la hinchada de los verdes le aplaudió dando apoyo por lo sucedido en la grama del Atanasio.

Además de los aficionados en las tribunas, en la interna de Nacional se vio unión en busca de sacar a flote en equipo en Libertadores.

Gandolfi al sacar a Cardona lo tomó por la espalda, palmoteó más de una vez y trató de apoyarlo durante dicha crisis temporal.

Después vinieron las palabras de sus compañeros. Uno de ellos fue Marlos Moreno, quien calificó de: “Algo anormal. Cosas que pasan en el fútbol”.

Edwin Cardona desperdició dos penales ante São Paulo en Copa Libertadores | Foto: AFP

Sobre la postura que existía en el grupo para su compañero, estos se plantaron en un apoyo colectivo.

“Si no hubiera sido él, hubiera sido yo. El máximo apoyo para él y que esté tranquilo porque en Brasil daremos todo para pasar de fase”, sentenció.

En la rueda de prensa postpartido, el entrenador también dio sus impresiones de lo sucedido.

“Fuimos muy superior al rival, hoy el fútbol no nos premia”, lamentó el técnico argentino-mexicano de Nacional, Javier Gandolfi.

“Lastimosamente hoy le tocó a Edwin errar, pero muchas veces nos dio alegría”, dijo sobre el caso puntual de Cardona.

Cardona no se esconde

Asumiendo los infortunios que tuvo en campo, el volante salió a la zona mixta del estadio paisa a dar declaraciones a los medios allí presentes.

“Nunca va a ser fácil cuando te toca errar, pero es de humanos y de hombres asumirlo. Pocos tienen el carácter de hacer lo que hice, volver a cobrar el penalti, son decisiones que uno toma dentro del campo de juego”, indicó.

“Pedirle disculpas al equipo, a la hinchada... Queríamos irnos ganadores, pero bueno así es el fútbol. Nos daban por menos a nosotros, hoy fuimos superiores”, apuntó.

Para uno de sus capitanes y todo Nacional en general, ya no queda más, sino levantarse de ese trago amargo a nivel internacional.

El próximo 19 de agosto tendrán la revancha en São Paulo, donde buscarán hacer una hazaña al clasificarse a los cuartos de final como visitantes.