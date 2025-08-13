Suscribirse

Javier Gandolfi revela por qué sacó a Marlos Moreno del partido ante São Paulo: “Fue por eso”

El técnico de Atlético Nacional también se refirió a los dos penales errados por Edwin Cardona.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

13 de agosto de 2025, 12:03 p. m.
Javier Gandolfi, DT de Atlético Nacional
Javier Gandolfi, DT de Atlético Nacional | Foto: Captura ESPN

Atlético Nacional desaprovechó su oportunidad de irse por delante en la serie de octavos de final contra São Paulo. El conjunto verdolaga desperdició dos penales y ahora tendrá que buscar el resultado en condición de visitante para seguir soñando con la Copa Libertadores.

Edwin Cardona fue el villano de la noche en el Atanasio Girardot. En el primer tiempo mandó por fuera el cobro de pena máxima y en el segundo se encontró con las manos de Rafael, quien ahogó el grito de gol en Medellín.

Contexto: Campeón de Copa Libertadores apunta a ser técnico de Atlético Nacional: ídolo ilusiona a la hinchada

Para sorpresa de muchos, el técnico Javier Gandolfi lo mantuvo en la cancha casi hasta el final del compromiso.

De hecho, primero sacó del campo a Marlos Moreno. Esa decisión fue criticada por los hinchas, que se hicieron sentir con abucheos en contra de su entrenador.

Marlos Moreno fue la figura de Atlético Nacional ante Sao Paulo
Marlos Moreno fue la figura de Atlético Nacional ante Sao Paulo | Foto: @nacionaloficial

La verdad sobre el cambio de Marlos

Y es que Marlos fue la figura de Atlético Nacional contra São Paulo. En sus pies nacieron las dos ocasiones más claras con balón en movimiento, ambas en la parte complementaria.

Primero le pegó al palo tras un remate acrobático dentro del área y luego asistió a Marino Hinestroza, quien remató sobre la carrera directo a la base del vertical derecho.

Marlos recordó aquellas noches de Copa Libertadores en 2016, pero su partido se acabó mucho antes del pitazo final para darle ingreso al argentino Juan Bauzá.

Gandolfi explicó las razones del cambio. “Me encantaría tenerlo 90 minutos, pero se quedó sin combustible”, afirmó.

Contexto: En tropel de hinchas acabó Nacional vs. São Paulo: batalla campal en la tribuna quedó grabada

“Tratamos de que llegara con ritmo a este partido; por ahí no iba a ir de inicio, pero tuvo la oportunidad, por lo que le sucedió a Sarmiento (Andrés) y necesitábamos piernas frescas y lúcidas. Fue por eso el cambio. Entiendo que la gente se ponga mal, pero estamos para tomar decisiones”, agregó el DT.

Marlos lleva menos de un mes en Atlético Nacional. Su regreso se dio cuando el semestre ya había iniciado y en contra de la opinión de la dirección deportiva.

No obstante, su impacto en el equipo ha sido instantáneo. Desde que llegó le ha dado desequilibrio por la banda izquierda y está coqueteando con el primer gol desde hace varios días.

Atletico Nacional's Argentine head coach Javier Gandolfi gestures during the Copa Libertadores round of 16 first leg football match between Colombia's Atletico Nacional and Brazil's Sao Paulo, at the Atanasio Girardot stadium in Medellin, Colombia, on August 12, 2025. (Photo by Jaime SALDARRIAGA / AFP)
Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional | Foto: AFP

Habló sobre los penales de Cardona

Gandolfi también se refirió a los dos penales errados por Edwin Cardona y contó quién decide eso dentro del camerino.

“En los penales tenemos una lista de pateadores, pero son ellos los que toman la decisión. Hoy le tocó errar a Edwin, pero muchas veces nos dio alegría. Hay que dar vuelta a la página y pensar en lo que viene", afirmó.

Al argentino le quedó un sabor amargo por tener la victoria tan cerca y no conseguirla. “La primera palabra que se me viene a la cabeza es orgullo. Fuimos muy superiores al rival, enfrentando a un equipo que venía de cinco victorias consecutivas. Hoy el fútbol no nos premia, pero este es el camino. Faltó el gol, pero esto es fútbol”, sentenció.

El partido de vuelta será el próximo martes, 19 de agosto, a las 7:30 de la noche, en el Estadio Morumbí.

