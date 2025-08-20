Por esto expulsaron a Edwin Cardona ante São Paulo: video revela lo que no se vio por TV

Edwin Cardona terminó siendo el villano de la serie entre Atlético Nacional y São Paulo. El volante antioqueño se fue expulsado en el partido de vuelta, justo después de que Alfredo Morelos consiguiera el gol del empate.

En la transmisión oficial solo se vio cuando el árbitro central le muestra la tarjeta roja, pues las cámaras estaban apuntando hacia Morelos y su celebración a rabiar.

Los periodistas presentes en planta baja fueron los encargados de confirmar que Cardona le había gritado el gol en la cara a Nahuel Ferraresi y, por ende, recibió la segunda amonestación.

El ‘10′ reclamó la decisión durante varios minutos, sin embargo, el VAR no podía entrar en acción al tratarse de una tarjeta amarilla.

Lo cierto es que las pruebas contra Edwin Cardona caen por su propio peso. En un video grabado desde la tribuna se ve el momento en que le grita el gol a Ferraresi y luego sale corriendo hacia el lugar en el que estaban celebrando sus compañeros.

Cardona ni siquiera alcanzó a abrazarse con Morelos, pues el árbitro lo requirió cerca del córner y le enseñó la tarjeta roja por su conducta.

La reacción de Javier Gandolfi

Atlético Nacional pudo haber ganado el partido en los 90 minutos, pero la expulsión de Cardona cambió todos los planes y los obligó a replegarse en defensa muy cerca de la portería defendida por David Ospina.

Javier Gandolfi, técnico del cuadro verdolaga, confirmó que la inferioridad numérica fue un factor clave en el desenlace del partido. “Cuando llegó el empate nos quedamos con uno menos y ahí lo sufrimos un poco, pero tuvimos situaciones para ganarlo. El fútbol no nos premia“, declaró en rueda de prensa.

“No es una serie por merecimiento, sino por efectividad y no la tuvimos. Gran parte de la serie hicimos buenas cosas. Nos quedamos con las manos vacías y el balance es positivo hablando de rendimientos, más evolución. Cada uno tendrá su duelo, pero esto es de ganar y perder, pero nos tocó perder y hay que dar vuelta la página”, completó.

Cardona ya había sido protagonista negativo en el partido de ida. La semana pasada, en el Atanasio Girardot, falló dos penales y salió entre lágrimas pidiendo disculpas a la hinchada.

No obstante, Gandolfi le dio su respaldo y lo alineó como titular en el Morumbí. El volante antioqueño no tuvo mayor influencia en el compromiso, más allá de algunas interacciones con el balón en el campo de São Paulo.

¿Sablazo de Morelos?

Antes del penal, Cardona se arrodilló y elevó una oración para que el cobro terminara dentro del arco. El problema es que se dejó llevar por la emoción y cometió el error de gritarle el gol a Ferraresi a escasos metros del árbitro Maximiliano Ramírez.

“A lo último nos quedamos con esa expulsión. Yo creo que si tenemos los once jugadores, hubiéramos sido vencedores. Los penales son cara y sello“, declaró Morelos sobre el campo de juego.