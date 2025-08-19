Suscribirse

Infantil expulsión de Edwin Cardona en el São Paulo vs. Nacional por Libertadores: esto pasó

Cardona dejó con 10 a su equipo y su expulsión levantó críticas.

Redacción Deportes
20 de agosto de 2025, 2:35 a. m.
Edwin Cardona en el Sao Paulo vs. Nacional por Libertadores.
Edwin Cardona en el Sao Paulo vs. Nacional por Libertadores. | Foto: Getty Images

Al minuto 70′ de partido entre São Paulo y Atlético Nacional este martes, 19 de agosto, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el verde de Antioquia revivió. Perdía 1-0, pero desde el punto penal empató con gol de Alfredo Morelos.

Sin embargo, inmediatamente le volvió a entrar la preocupación. Edwin Cardona, su volante estrella, vio la tarjeta roja por doble amarilla. Según revelaron en la transmisión oficial de ESPN, la expulsión se dio porque el creativo encaró al defensa de São Paulo, Nahuel Ferraresi, desquitándose porque el jugador venezolano se le había burlado en la ida en Medellín.

Así las cosas, Cardona dejó con 10 hombres a su equipo y las críticas empezaron a llover por la razón de su expulsión.

Contexto: Destapan si jugador de Atlético Nacional será operado tras fracturarse: “continúa con inflamación”

Pero el panorama se puso aún más oscuro para Atlético Nacional. Aunque respiró con el 1-1, sufrió con un hombre menos los minutos restantes del partido. Aguantó, se fue a penales, pero desde el punto blanco perdió.

Se trató de una dramática definición desde los 12 pasos. Mateus Uribe y Marino Hinestroza fallaron para el verde, mientras que Marcos Silva también desperdició su cobro pero para São Paulo. El cuadro brasileño se impuso por 4-3.

La expulsión de Cardona dejó mal parado a Nacional. Perdió chances en ataque y desperdició varios balones que, quizás, con la claridad del volante hubiesen sido mejores.

Cardona dejó con diez hombres a Nacional contra Sao Paulo.
Cardona dejó con diez hombres a Nacional contra Sao Paulo. | Foto: Getty Images

Edwin Cardona y una serie para el olvido

La ida de esta llave se jugó el pasado martes 12 de agosto, en el Atanasio Girardot de Medellín, entre Nacional y São Paulo. El marcador acabó 0-0, pero Edwin Cardona fue tendencia porque botó dos penales.

El primero fue a los 13′, aunque Cardona buscó el lado izquierdo del arco defendido por Rafael Pires, la pelota se fue muy desviada y terminó fuera. No obstante, en la segunda parte le llegaría otra chance a Edwin.

Concretamente, se dio sobre los 68′, el volante remató para el mismo lado, pero esta vez Rafael Pires lo desvió por fuera. Fue justo en ese momento cuando Nahuel Ferraresi se burló de Cardona, y aunque el volante no le dijo nada, se intentó desquitar este martes y terminó expulsado.

Se trató de una llave para el olvido en la memoria de Cardona, quien con buenas actuaciones se ha ganado el respeto y cariño del hincha verdolaga, pero su desempeño ante São Paulo levantó críticas.

Edwin Cardona, afectado tras errar dos penales en Libertadores
Edwin Cardona, afectado tras errar dos penales en Libertadores | Foto: Captura @SC_ESPN

Así las cosas, se acabó el sueño de Libertadores para Nacional. Ahora hay incógnita sobre la continuidad de Gandolfi y el verde se limita a pelear por el rentando local, pues aún está vivo en liga y copa BetPlay.

