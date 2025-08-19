Carlos Antonio Vélez reacciona a la eliminación de Nacional en Libertadores: habló de Edwin Cardona

Se acabó el sueño de Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2025. Este martes, 19 de agosto, el verde de Antioquia empató 1-1 ante São Paulo en Brasil, por ese mismo marcador se fueron a penales, y allí el Tricolor Paulista se impuso por 4-3.

São Paulo avanza a cuartos de final de Libertadores y el verde de Antioquia se limita a las competencias locales. Allí, espera volver a brillar y levantar trofeos.

Uno de los que reaccionó a la caída del verdolaga fue Carlos Antonio Vélez. El reconocido periodista deportivo usó su cuenta de X para referirse al encuentro, con especial énfasis a Edwin Cardona. El volante creativo de Nacional falló dos penales en la ida, y en la vuelta se fue expulsado por doble amarilla.

“Atlético Nacional quedó eliminado en Copa. Su gran objetivo en el tacho de la basura. Llevó la serie a lanzamientos desde el punto penal, pero falló un par y chao. En la ida fue más, pero Cardona y los palos impidieron la justa victoria y en la vuelta tramitaron muy bien el resultado después de la expulsión de Cardona, como si lo de la ida hubiera sido poco, gracias a un Ospina que en el gol tuvo responsabilidad, pero enmendó con un par de paradas al final”, arrancó afirmando Vélez.

Palabras de Carlos Antonio Vélez. | Foto: tomada del programa Planeta Fútbol (YouTube) de Win Sports

Luego, sentenció: “Igual la diferencia no existió entre uno y otro. Una pena que tanto esfuerzo y trabajo se haya perdido por culpa de la soberbia individual. Fácil… ahora paga el DT los pecados de las estrellas estrelladas".

Alegría en São Paulo, amargura en Atlético Nacional

Un gol de André Silva en el minuto 3 adelantó al club brasileño en el partido de vuelta del cruce en el estadio Morumbi, en São Paulo, y un penal convertido en el 70 por Alfredo Morelos emparejó el marcador para enviar la definición al punto de pena máxima. La ida, la semana pasada en Medellín, acabó 0-0.

El colombiano Edwin Cardona fue expulsado en el 70, por doble amonestación.

Edwin Cardona, volante de Atlético Nacional | Foto: Getty Images

Lucas Moura, Luciano, Enzo Díaz y Cédric Soares patearon con éxito por el Tricolor Paulista en la tanda desde los doce pasos. Rafael, en tanto, bloqueó el tiro de Matheus Uribe, mientras que Marino Hinestroza mandó su cobro al palo.

Campeón de la Libertadores en 1992, 1993 y 2005, São Paulo enfrentará en cuartos de final al triunfador de la serie entre Botafogo y Liga de Quito, que se define el jueves tras la victoria 1-0 del Fogão en Río de Janeiro.