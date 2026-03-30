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Técnico del Deportivo Pasto y Alfredo Morelos cruzan picantes declaraciones tras fuerte polémica

Fue después del partido entre Deportivo Pasto y Atlético Nacional que ambos protagonistas decidieron hablar ante los medios.

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Redacción Deportes
30 de marzo de 2026, 6:46 p. m.
Técnico del Deportivo Pasto y Alfredo Morelos hablaron del incidente y cruce que tuvieron en el partido.
Técnico del Deportivo Pasto y Alfredo Morelos hablaron del incidente y cruce que tuvieron en el partido. Foto: Izq: Paola Rivadeneira / Der: canal de YouTube - German Paz Lo Dice

La zona mixta del estadio La Libertad de Pasto se volvió eje central de atención por parte de la prensa y los aficionados. El pasado domingo, 29 de marzo, Atlético Nacional venció allí al Deportivo Pasto (2-1) por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-l.

Pero más allá del resultado del partido, hubo una fuerte polémica que sigue teniendo los ojos encima: el supuesto pisotón del delantero verdolaga, Alfredo Morelos, sobre el técnico del Deportivo Pasto, Jonathan Risueño.

Ya cuando el partido acabó, la prensa le preguntó a ambas partes por sus versiones. En cuanto a Risueño, el estratega volcánico insiste en que existió una agresión y que increíblemente no fue amarilla. Caso contrario, Morelos afirmó que la polémica hace parte del fútbol, que no es nada personal y que vive las cosas similares desde que estaba en Europa.

Jonathan Risueño: “No le sacan ni la roja ni la segunda amarilla incomprensiblemente”

“Lo acabo de ver ahora, repetido. Yo estoy en mi área técnica, él sale del terreno de juego y suelta la pierna. Me da en el tobillo pero no le sacan ni la roja ni la segunda amarilla incomprensiblemente”, dijo Risueño en charla con los medios en zona mixta.

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Deja clara su postura sobre la polémica imagen que detalla la supuesta agresión de Morelos. El delantero de Nacional estaba de espalda y Risueño, cuando presuntamente sintió el contacto, se tiró al suelo.

Ahí empezó el rifirrafe entre ambos equipos: los de Deportivo Pasto defendiendo a su staff, y Atlético Nacional sacando la cara por el delantero Alfredo Morelos.

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Alfredo Morelos: “Si ellos se lo quieren tomar personal, allá ellos”

“Nada, esto es fútbol. Esto es fútbol y siempre desde que estoy Europa he tenido ese roce con cualquier defensor. Nada, si ellos se lo quieren tomar personal, allá ellos, no conmigo”, le dijo Morelos a la prensa en Pasto.

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Fiel a su estilo, el atacante de 29 años lanzó un picante mensaje que ha sido recibido por parte de las hinchadas de Atlético Nacional y Deportivo Pasto. Resta esperar lo que ocurra en las próximas horas respecto al caso que tiene el foco encima por parte de todo el FPC.