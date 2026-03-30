Técnico del Deportivo Pasto y Alfredo Morelos cruzan picantes declaraciones tras fuerte polémica

La zona mixta del estadio La Libertad de Pasto se volvió eje central de atención por parte de la prensa y los aficionados. El pasado domingo, 29 de marzo, Atlético Nacional venció allí al Deportivo Pasto (2-1) por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-l.

Pero más allá del resultado del partido, hubo una fuerte polémica que sigue teniendo los ojos encima: el supuesto pisotón del delantero verdolaga, Alfredo Morelos, sobre el técnico del Deportivo Pasto, Jonathan Risueño.

¡Tensión en el partido! ¡Choque accidental entre Alfredo Morelos y Risueño! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/4o2JRPeKri — Win Sports (@WinSportsTV) March 30, 2026

Ya cuando el partido acabó, la prensa le preguntó a ambas partes por sus versiones. En cuanto a Risueño, el estratega volcánico insiste en que existió una agresión y que increíblemente no fue amarilla. Caso contrario, Morelos afirmó que la polémica hace parte del fútbol, que no es nada personal y que vive las cosas similares desde que estaba en Europa.

Jonathan Risueño: “No le sacan ni la roja ni la segunda amarilla incomprensiblemente”

“Lo acabo de ver ahora, repetido. Yo estoy en mi área técnica, él sale del terreno de juego y suelta la pierna. Me da en el tobillo pero no le sacan ni la roja ni la segunda amarilla incomprensiblemente”, dijo Risueño en charla con los medios en zona mixta.

El profe Risueño dice que estaba en su área técnica y que Morelos le pega en el tobillo, además pidió expulsión para el 🦬



Crédito a Paola Rivadeneira, @bubulina06 periodista que cubre al Pasto.@nacionaloficial puso queja formal en @Dimayor y solicitó investigación al comité… pic.twitter.com/mrNfxWVKGX — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) March 30, 2026

Deja clara su postura sobre la polémica imagen que detalla la supuesta agresión de Morelos. El delantero de Nacional estaba de espalda y Risueño, cuando presuntamente sintió el contacto, se tiró al suelo.

Ahí empezó el rifirrafe entre ambos equipos: los de Deportivo Pasto defendiendo a su staff, y Atlético Nacional sacando la cara por el delantero Alfredo Morelos.

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Alfredo Morelos: “Si ellos se lo quieren tomar personal, allá ellos”

“Nada, esto es fútbol. Esto es fútbol y siempre desde que estoy Europa he tenido ese roce con cualquier defensor. Nada, si ellos se lo quieren tomar personal, allá ellos, no conmigo”, le dijo Morelos a la prensa en Pasto.

Fiel a su estilo, el atacante de 29 años lanzó un picante mensaje que ha sido recibido por parte de las hinchadas de Atlético Nacional y Deportivo Pasto. Resta esperar lo que ocurra en las próximas horas respecto al caso que tiene el foco encima por parte de todo el FPC.