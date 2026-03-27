Durísima sanción de la Conmebol a Atlético Nacional por actos discriminatorios contra Millonarios

Conmebol observó absolutamente todo y ya dio su veredicto. Atlético Nacional y Millonarios jugaron un partido clave de la temporada y de la historia. Era la cita única, que todos los hinchas esperaban. Azules y verdes se enfrentaron por un cupo a la fase de grupos de Copa Sudamericana en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín y el embajador fue el ganador.

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Millonarios iba en condición de visitante a uno de los estadios más complicados de Colombia y a verse las caras con uno de sus eternos rivales en la historia. Atlético Nacional esperaba hacer valer la localía que el sorteo de la Conmebol le dejó y avanzar a los grupos. Verdes y azules colocaron lo mejor de sus nóminas en 90 minutos de infarto. Para la nostalgia y la rabia verdolaga, hubo una dura eliminación de por medio, además de una sanción por parte de la Conmebol.

El Embajador fue superior en todo sentido, preciso en la definición y además aprovechó todas las opciones de gol que tuvo. Rodrigo Contreras se consolidó como la figura del partido con un gran doblete y se confirma como uno de los mejores fichajes de la temporada en Colombia. El argentino abrió el marcador con golazo desde la mitad de cancha para silenciar el Atanasio Girardot. Por su parte, el equipo verde fue pillado y la Conmebol le advierte por actos discriminatorios.

Actos protocolarios del Nacional vs. Millonarios por Copa Sudamericana 2026 Foto: Colprensa

Dos goles de Contreras y uno más de Leonardo Castro fueron más que suficientes para ganar en Medellín y avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Mientras el azul se alista para la fase de grupos, Nacional recibe el más reciente boletín de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol.

Multa y advertencia a Atlético Nacional

En su veredicto, la Comisión Disciplinaria le impuso una multa de 110 mil dólares a Atlético Nacional citando el numeral 15.2 del Código Disciplinario, donde se habla de responsabilidad objetiva del club por conductas de sus hinchas, actos discriminatorios, uso del puntero láser y lanzamiento de objetos.

Además de eso, en su próxima presentación en la Conmebol, el equipo debe realizar una serie de actividades para avanzar en el fútbol en paz y fomentar campañas de pedagogía para sembrar la tolerancia en los estadios. En la pantalla gigante del Atanasio Girardot, deberá salir el anunciado: “EL RESPETO ES TITULAR” y tendrá que durar los 90 minutos encendido.

Resolución de la Conmebol. Foto: Oficial Conmebol

“PUBLICAR en las redes sociales oficiales del club ATLÉTICO NACIONAL una campaña comunicacional con la frase ‘EL RESPETO ES TITULAR’ durante los tres días previos a su próximo partido, la cual tendrá que ser aprobada previamente por la por la Dirección de Marketing de la CONMEBOL”, dice la entidad sudamericana en su resolución.