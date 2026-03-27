Atención, Millonarios: Fabián Bustos confirma la baja de Sergio Mosquera por el resto de la temporada y ya eligió su reemplazo

Las noticias no son para nada alentadoras en Millonarios y la defensa azul se ve en angustia total tras reportarse una baja más que sensible por durísima lesión. El zaguero Sergio Mosquera paraliza sus actividades y volverá hasta el otro semestre de 2026, ya que entra en un arduo proceso de recuperación.

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Ya Millonarios había avisado de la lesión de Sergio Mosquera en un comunicado de prensa y también se sospechaba de la complejidad del asunto cuando tuvo que salir en camilla y en medio de fuertes dolores en un juego del equipo azul contra Atlético Nacional en El Campín de la ciudad de Bogotá.

Sergio Mosquera en Millonarios. Foto: Oficial Millonarios

Al jugador se le vio bastante adolorido en la cancha y tuvo que ingresar el personal médico y los camilleros para los primeros auxilios. Mientras abandonaba el césped, Sergio Mosquera estaba envuelto totalmente en dolor. En un comunicado posterior a esas molestias, Millonarios dijo que el zaguero sufrió una ruptura del tendón del pectoral mayor, que forzó la intervención quirúrgica.

Bustos avisa de la baja de Mosquera

“El jugador ya se encuentra en proceso de recuperación. Incapacidad según evolución”, escribió Millonarios en un comunicado tras la cirugía a Sergio Mosquera.

Luego, en rueda de prensa, el técnico Fabián Bustos dijo que Mosquera no estará pronto en las canchas y volverá hasta el próximo semestre. También anunció a Alex Moreno Paz como el encargado a ocupar esa posición, teniendo en cuenta que Edgar Elizalde conformará la línea de tres con Andrés Llinás y Jorge Arias.

“A Sergio ya lo vamos a tener para el segundo semestre, pero también tengo a Moreno Paz. Por ahora vamos a mirar, tenemos dos meses sin descanso, Banguero también nos puede ayudar en defensa en esa línea de tres. Cuando aseguremos la clasificación a los ocho, podríamos variar más, pero soy de variar poco. Trato que todos jueguen y todos quieran estar acá. Se abrió una ventana para uno y la debe aprovechar”, dijo Bustos en rueda de prensa.

La baja de Mosquera cae en vísperas de la ardua rotación entre Liga Betplay y Copa Sudamericana. El próximo juego será ante Fortaleza en El Campín, luego visitará a Jaguares de Córdoba y enfrentará al Deportes Tolima en Bogotá para encarar el primer compromiso en la Copa Sudamericana contra O’Higgins en Chile el 7 de abril.