Preocupación en Millonarios: primer reporte médico de Sergio Mosquera tras salir lesionado ante Atlético Nacional

Millonarios y Atlético Nacional se vuelven a ver las caras en el considerado partido definitivo de Colombia. El equipo verde asiste a El Campín para intentar tomar revancha tras la durísima eliminación en la Copa Sudamericana, pero parece que eso se ve lejano por el gol de Rodrigo Contreras y la expulsión de William Tesillo.

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La noche le cae a Atlético Nacional por la superioridad del rival y los reiterados castigos de Millonarios. Antes del gol de Rodrigo Contreras, le anularon una anotación a Leonardo Castro por fuera lugar y sobre el minuto 45 un remate de Mateo García dio en el palo y el equipo verde se salvó del segundo.

Las cosas andan de maravilla en Millonarios en un partidazo que es casi la vida para la hinchada azul, pero todo no puede ser perfecto y también se reporta la durísima lesión de Sergio Mosquera que lo sacó del juego sobre el minuto 26. El central alineó en la línea de tres del técnico Fabián Bustos con Andrés Llinás y Jorge Arias.

Sergio Mosquera en Millonarios. Foto: Oficial Millonarios

Al jugador se le vio bastante adolorido en la cancha y tuvo que ingresar el personal médico y los camilleros para los primeros auxilios. Mientras abandonaba el césped, Sergio Mosquera estaba envuelto totalmente en dolor.

Reporte médico sobre Sergio Mosquera

Los primeros reportes médicos sobre Mosquera indican que el defensa central sufrió un duro golpe en uno de sus hombros y por eso tuvo que abandonar la cancha. Seguramente, Sergio estará algunas fechas fuera de las canchas. Aunque no hay oficialidad por parte de Millonarios todavía, anunciando el grado del golpe y el tiempo de recuperación.

Inmediatamente, el técnico Bustos le dio ingreso a Edgar Elizalde para no mover la línea de tres que es baluarte en su esquema táctico. Atlético Nacional sufre las embestidas del rival, ya que suma dos jugadores expulsados.

Primero fue William Tesillo apenas en el primer tiempo, cuando recibió doble tarjeta amarilla, primero por protestar y luego por una fuerte entrada a Rodrigo Contreras.

Ya en la segunda parte, el turno fue para Jorman Campuzano, quien tuvo un duró encuentro con el mismo atacante azul, juntaron cabezas y el extranjero simuló un golpe que el árbitro creyó por completo para la roja directa. Millonarios gana con un gol de Contreras apenas Alfredo Morelos falló un penalti.