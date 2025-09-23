Suscribirse

Racing y Vélez definieron el primer clasificado a semifinales de la Copa Libertadores

El partido de ida y el de vuelta fueron muy intensos. Espacios cerrados en cada club.

Redacción Deportes
24 de septiembre de 2025, 12:03 a. m.
Primer clasificado a semis de Libertadores.
Primer clasificado a semis de Libertadores. | Foto: Getty Images

Este martes 23 de septiembre, Racing de Avellaneda recibió a Vélez Sársfield por el partido de vuelta de los cuartos de final de la siempre apasionante Copa Libertadores de América.

Como el cotejo de ida había quedado por la mínima diferencia a favor del equipo dirigido por Gustavo Costas, Vélez tenía la gran obligación de, por lo menos, igualar el global.

Sin embargo, esto no pasó. Así como en el primer encuentro, Racin ganó 1 a 0. El global acabó 2 goles a 0. La ‘academia’ se clasificó para las semifinales del importante torneo internacional.

Más de la Copa: River va por la revancha en Brasil

Palmeiras y Flamengo revalidaron en los partidos de ida el favoritismo de los gigantes de Brasil, pero ambos dejaron la sensación de haberles perdonado la vida a sus rivales.

Frente a 85.000 hinchas en el estadio Monumental de Buenos Aires, el verdão se puso 2 a 0 arriba rápidamente y dominó a placer a un River Plate que estuvo a punto de encajar una goleada en los primeros 45 minutos.

El director técnico Marcelo Gallardo cambió el libreto para el segundo tiempo y el millonario, aunque tarde, logró resucitar con un bombazo agónico de Lucas Martínez Quarta en el 89 que dejó la serie abierta (2 a 1).

Me quedo con la expectativa del final: el gol de diferencia nos deja con vida”, dijo Marelo Gallardo tras el partido.

Los cuartos de esta edición citan por primera vez a ocho campeones y grandes como Palmeiras y River, que se volverán a ver este miércoles 24 de septiembre en el Allianz Parque, en São Paulo, también se juegan su lugar en la historia continental.

Juanfer Quintero con River en Libertadores.
Juanfer Quintero con River en Libertadores. | Foto: Getty Images

River Plate busca su quinta Libertadores (1986, 1996, 2015 y 2018), con la que superaría a Estudiantes de La Plata (1968, 1969, 1970 y 2009) y se metería en el podio del continente, muy cerca de Independiente (máximo ganador con 7) y de su archirrival Boca Juniors (6) y en el mismo escalón que Peñarol (5).

El equipo del DT Abel Ferreira ostenta tres coronas de América (1999, 2020 y 2021), las mismas que São Paulo (1992, 1993 y 2005) y Flamengo (1981, 2019 y 2022), por lo que un nuevo título en esta edición convertiría a cualquiera de los tres en el Rey de copas de Brasil.

*Con información de AFP.

