River Plate hizo oficial última decisión con Juan Fernando Quintero

River Plate de Argentina tomó una última decisión con Juan Fernando Quintero. El director técnico Marcelo Gallardo designó como titular al experimentado mediocampista colombiano para el duelo vs. Libertad de Paraguay.

El equipo de la banda cruzada hizo oficial la decisión a través de sus diferentes plataformas digitales. Muchos hinchas de River se alegraron por la titularidad del exjugador de América de Cali en el partido de vuelta de la Copa Libertadores de América.

“Tras la victoria ante Godoy Cruz (por el torneo local), que le permitió mantener el liderato de la Zona B en el Torneo Clausura, River recibirá a Libertad de Paraguay, por los octavos de final de la Copa Libertadores. Con el regreso de Lucas Martínez Quarta y la presencia de Juanfer Quintero, Marcelo Gallardo pondrá su once de gala para meterse entre los ocho mejores de América”, señaló

“El ‘Muñeco’ mantendrá el 4-3-3 como esquema táctico, el cual le ha dado buenos resultados en el último tiempo. Sin embargo, aún hay algunas incógnitas en lo que refiere a los nombres propios, sobre todo en el medio campo y en la delantera”, añadió.

Juanfer cuando estaba en Racing. | Foto: Prensa Racing

A pesar de la titular de Juanfer Quintero, el también mediocampista Kevin Castaño y el centro delantero Miguel Ángel Borja aparecen en el banco de suplentes.

Así es la alineación titular de River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Así es la nómina de Libertad de Paraguay: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Iván Franco, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández; Lorenzo Melgarejo, Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

Desde que Marcelo Gallardo regresó a entrenar a River Plate, el equipo no toma forma y eso no se puede negar. Los hinchas siguen ilusionados con ver lo que se vio en la primera etapa del estratega en el club.

Juan Fernando Quintero vive un caso similar que el de Gallardo. Aunque su calidad sigue intacta y puede ser determinante en cualquier momento, se espera que llegue a un nivel muy alto.