Algo le pasó a Juanfer Quintero en River Plate: cámara lo captó mal y se fue antes de tiempo

Para fortuna de la Selección Colombia y River Plate, lo que sucedió con Juan Fernando Quintero en la noche del pasado domingo no parece tener grandes complicaciones.

Después de recibir la confianza para ser titular ante Godoy Cruz, el volante debió dejar el campo al medio tiempo.

Sin razón clara a la vista por la que se hubiera dado el cambio, una grabación surgió donde se le vio sentir un malestar en la rodilla izquierda.

Después de entregar un pase filtrado a uno de sus compañeros, como suele hacerlo, el 10 se resintió de un dolor en la pierna izquierda.

Por un instante no apoyó por completo su pisada, y además, se frenó para revisar lo que había sucedido en su rodilla.

A esa altura del juego, el deportista nacional ya había figurado con una asistencia desde el tiro de esquina para el 3-2 a favor de River.

Después del dolor sentido por Quintero, fue apenas que terminara la primera mitad para que Marcelo Gallardo decidiera no arriesgarlo más.

Por esa salida intempestiva de Juanfer las alarmas quedaron por completo prendidas en Colombia.

Sin embargo, el entrenador dio un primer parte de tranquilidad en rueda de prensa al decir: “Juanfer salió con una molestia en la rodilla, que creemos que no va a ser nada preocupante“.

Y es que se espera que así sea, pues a la tricolor se le vienen compromisos vitales de las eliminatorias sudamericanas en donde lo requerirá para lograr el objetivo de clasificar al Mundial United 2026.

En las próximas horas se espera que le sean realizados exámenes médicos al colombiano para determinar la molestia que sintió en Argentina.

Miguel Borja pide perdón

De capa caída se encuentra Miguel Ángel Borja en River Plate. Su sequía goleadora lo llevó a pedir perdón a su propia hinchada ante Godoy Cruz.

Sí, en una escena poco habitual en el fútbol mundial, al colombiano se le vio pedir disculpas ante una tribuna por no haber marcado un gol que parecía sencillo.

Borja le pidió perdón a la hinchada de River después de errarse esta clara ocasión de gol



Está meado el Colibrí

Después de una jugada colectiva del millonario, Borja quedó frente al portero rival y embocarla no parecía gran dificultad.

A pesar de ello, Miguel estrelló el balón en la humanidad del golero, lo que derivó en el reproche de los aficionados por otro tanto errado del Colibrí.

Este afectado por no concretar la opción que tuvo puso sus manos juntas en gesto de disculpas, imagen que se hizo viral en redes sociales.

Libertadores a la vista

Recobrar la grandeza y obtener títulos fue el objetivo que se trazó la directiva riverplatense cuando repatrió como su entrenador al ‘Muñeco’ Gallardo.

En ese proceso van los argentinos, quienes esta semana se jugarán un cupo en los cuartos de final de Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay.

Previo a eso, el técnico dijo: “Hay que trabajar para no solamente sentirnos bien nosotros mismos, esa es la idea. Ser felices con lo que hacemos, tener una seriedad en las formas”.

“Intentamos ser iguales en la victoria y en la derrota, tenemos una filosofía y eso es lo importante. Es fácil opinar”, sumó.