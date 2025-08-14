Así quedaron los partidos de ida de los octavos de final de Copa Libertadores

Del 12 hasta este jueves 14 de agosto se jugaron los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes internacional más importante en esta parte del mundo. Así quedaron los juegos:

Fortaleza 0 vs. Vélez 0, Atlético Nacional 0 vs. São Paulo 0, Peñarol 1 vs. Racing 0, Cerro Porteño 0 vs. Estudiantes 1, Flamengo 1 vs. Internacional 0, Botafogo 1 vs. Liga de Quito 0, Libertad 0 vs. River Plate 0 y Universitario 0 vs. Palmeiras 4.

Trofeo de la Copa Libertadores. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Así fue el Nacional vs. São Paulo

El primer tiempo arrancó dinámico y con pocas pausas. Ambos equipos salieron a la carga con jugadas rápidas, aunque poco concretas. En el minuto 10, una mano de Nahuel Ferraresi en el área hizo que el árbitro uruguayo Gustavo Tejera decretara un penal en favor de los cafeteros.

El encargado del cobro fue Edwin Cardona, quien pateó un remate bajo que se desvió a unos centímetros del palo izquierdo del portero Rafael. Esa fue su primera decepción del encuentro.

Luego de fallar el disparo desde el punto blanco, los verdolagas bajaron el ritmo de juego y São Paulo, tricampeón copero, abrió espacios para adentrarse en el área rival, sin mayores resultados.

El primer tiempo transcurrió casi sin ocasiones de gol, pero pocos minutos antes del descanso, en medio de un contraataque, Marlos Moreno recibió a velocidad el balón en el área y remató con un zurdazo que salió ligeramente desviado del palo derecho.

Tras el descanso, Cardona volvió a estar cerca de abrir el marcador en el minuto 51. El centrocampista recibió el balón a unos metros del área y dio un potente remate directo al arco. La pelota se desvió por la izquierda, muy cerca del arco rival.

Poco después, en el 55, Moreno remató desde el interior del área tras recibir un centro de Cardona, pero el balón rebotó en el poste derecho. “Lastimosamente, no pudimos concretar el gol, pero nos vamos con la satisfacción de que vamos evolucionando”, valoró Moreno.

Edwin Cardona, figura de Atlético Nacional en Copa Libertadores | Foto: Captura @nacionaloficial

Un segundo remate terminó también impactando en el poste apenas unos minutos después, cuando Marino Hinestroza recibió un centro del 10 y desde el interior del área remató en dirección al palo derecho, sin generar complicaciones para Rafael.

En el minuto 66, una falta en el área de Ferraresi hizo que el árbitro ordenara el cobro de un segundo penal. Cardona volvió a elegir un remate bajo, hacia la izquierda, pero Rafael estuvo atento y atajó el balón.

El encuentro terminó sin goles, con cuatro oportunidades muy claras desperdiciadas por los locales, monarcas coperos en 1989 y 2016, y una reyerta entre jugadores en el epílogo del vibrante cotejo. “Volver a casa con el empate, en una situación adversa, es bienvenido”, valoró Crespo.