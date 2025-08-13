Un especialista a la hora de los cobros del tiro penal erró no una vez, sino dos veces. Eso fue lo que le sucedió en la noche del martes a Edwin Cardona por Copa Libertadores.

Quien fuese letal en este ítem fue en contra de sus propias estadísticas, lo que hace que se ahonde el dolor en el aficionado.

Según lo expuesto por el usuario de X, Paolo Arenas, hay un dato aturdidor para el jugador tras la ida de octavos de final.

Según Arenas, “Edwin Cardona solo había fallado dos penales en toda su carrera (sin contar definiciones por esa vía)”.

En la publicación los señaló así: en 2016 en un Monterrey 1-1 Pachuca; y en 2023 en un Once Caldas 1-1 América.

Justo por esta situación atípica para el 10 verdolaga es que se confirma la razón de sus lágrimas al ser sustituido por Javier Gandolfi.

No era para menos, pues en una instancia tan decisiva falló como pocas veces se le ve, y pudo complicar las aspiraciones de los suyos en Libertadores.

Ospina defiende a Cardona

Entre referentes es claro que siempre habrá un trato cordial, pero esta vez, lo que quiso demostrar David Ospina fue apoyo para Edwin.

En declaraciones entregadas a ESPN, el golero habló primero del trámite del juego: “Salimos a buscar el partido. Lo intentamos por todos lados y no quiso entrar el balón. Sigue abierto”.

Después fue consultado por los fallos de su compañero: “Sabemos lo que es Edwin. Hay que cobijarlo en estos momentos y sé que se va a recuperar rápido”.

Ya pensando en lo que se viene, Ospina dio muestras de que no se sienten en lo absoluto derrotados por lo sucedido en Medellín.

“Seguimos soñando. Sabemos que tienen buenos jugadores y cuerpo técnico, pero el martes buscamos sacar ese partido para seguir avanzando”, dijo para la vuelta en el Morumbí.

“Pocos tienen el carácter”: Edwin Cardona

Asumiendo los infortunios vividos en el campo, el volante acudió a la zona mixta del estadio para dar declaraciones a los medios presentes.

“Nunca va a ser fácil cuando te toca errar, pero es de humanos y de hombres asumirlo. Pocos tienen el carácter de hacer lo que hice, volver a cobrar el penalti, son decisiones que uno toma dentro del campo de juego”, indicó.

“Pedirle disculpas al equipo, a la hinchada... Queríamos irnos ganadores, pero bueno, así es el fútbol. Nos daban por menos a nosotros, hoy fuimos superiores”, apuntó.

Para uno de sus capitanes y para todo Nacional, no queda más que levantarse de ese trago amargo a nivel internacional.

El próximo 19 de agosto tendrán la revancha en São Paulo, donde intentarán lograr la hazaña de clasificarse a los cuartos de final como visitantes.