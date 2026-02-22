Deportes

Óscar Córdoba revela que Edwin Cardona lo confrontó y casi terminan a golpes: “Me fallaste”

Tuvieron una conversación subida de tono cuando coincidieron en la ciudad de Cali y hablaron cara a cara.

Sebastián Clavijo García

22 de febrero de 2026, 6:00 a. m.
Óscar Córdoba contó una infidencia de su relación con Edwin Cardona. Foto: Captura RED+ y Getty Images

En el fútbol es muy normal que haya división de opiniones entre exfutbolistas y jugadores vigentes, sin embargo, son pocas las veces en que la situación sobrepasa los estadios hasta trasladarse a la vida diaria.

Óscar Córdoba es una leyenda de Boca Juniors y desde hace años viene desempeñándose como panelista en programas de opinión. Entre esas tantas intervenciones en televisión hubo una que traspasó las fronteras y llegó hasta Argentina.

La opinión de Chicho Serna que retumba en Atlético Nacional: petición para la Sudamericana

Córdoba cuestionó a Edwin Cardona por devolverse a Colombia en plena pandemia y abandonar la disciplina del conjunto xeneize cuando estaban a puertas de disputar una fase definitiva en la Copa Libertadores 2020.

En redes sociales se filtraron unas fotos de Cardona en Medellín, lo que generó molestia entre la hinchada de Boca.

Durante un encuentro coincidencial en la ciudad de Cali, el hoy volante de Atlético Nacional confrontó a Óscar Córdoba por aquellas críticas y la conversación se subió de tono.

Edwin Cardona durante un partido contra Fortaleza por la Liga Betplay.
Edwin Cardona durante un partido contra Fortaleza por la Liga Betplay. Foto: Getty Images

La versión de Óscar Córdoba

“Edwin jugaba en la ciudad de Cali, con el América de Cali. Una noche, llegó a la ciudad de Cali y decido dar una vuelta por uno de los sitios de esparcimiento de la ciudad, me encuentro casualmente con Edwin y me llamó. Me dijo: ‘¿qué tienes contra mí?’. Y yo le dije: ‘no tengo nada contra ti, para nada’. Esto lo puede él confrontar cuando quiera", señaló.

Córdoba se estrenó hace poco como panelista en el Canal RED+, donde dio detalles de aquella conversación tensa con Edwin Cardona.

Su respuesta a los reclamos del volante antioqueño, fue: “Lo único que yo te digo es: le fallaste a algo que yo siempre respeté’. Y es ‘te fuiste hacia Medellín para una situación familiar’”.

Según la versión de Óscar Córdoba, Cardona “se vino a la ciudad de Medellín, Boca Juniors perdió la llave y no pudo pasar a la próxima ronda de la Copa Libertadores”.

Luis Díaz revela qué le dijo Vincent Kompany para que se fuera de Liverpool: “Fue de gran ayuda”

“Tuvimos un confrontamiento, nos hablamos seriamente a la cara. No nos fuimos a los puños porque somos personas civilizadas. Cuando tú respondes, yo te defiendo; cuando tú no respondes, yo te voy a criticar”, agregó el legendario arquero de Boca y la Selección Colombia.

Córdoba considera que “esa decisión de haber regresado a Colombia para disfrutar de una situación familiar, dejando por fuera la responsabilidad con Boca y luego Boca no pasó a la final de la Copa Libertadores, eso para mí es una falta para todo lo que nosotros hicimos”.

La conversación se cerró con un recado por parte de Óscar hacia Edwin Cardona: “Me fallaste, le fallaste a una institución como Boca y nos fallaste a Chicho, a Jorge y a mí que lo dimos todo en Boca”.

@sieragol

"No nos fuimos a los golpes porque somos civilizados": Óscar Córdoba cuenta la anécdota que vivió con Edwin Cardona hace unos años. #BocaJuniors #EdwinCardona #futbol

♬ sonido original - Sí era gol ⚽ en Red+

