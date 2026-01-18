El año empezó con cambios para Óscar Córdoba, en su nueva faceta como panelista deportivo. El exarquero de Boca Juniors y la Selección Colombia cambió de horizontes para este 2026, debutando en su propio programa dedicado al fútbol nacional e internacional.

Córdoba estuvo muchos años participando en los distintos espacios de ESPN, sin embargo, le llegó la hora de emprender un nuevo camino en la televisión.

A través de sus redes sociales hizo el anuncio oficial de ‘Sí era gol’, el nuevo programa del Canal Red+. Allí estará acompañado por uno de los periodistas que conoció en su antiguo trabajo, Theo González, que también se despidió de ESPN.

Óscar es la cuota de experiencia y conocimiento sobre fútbol, dada su larga trayectoria como referente del arco en Boca Juniors de Argentina. El vallecaucano no solo opinará sobre la actualidad del deporte rey, sino que también hará entrevistas a personajes famosos del país.

El programa se encuentra al aire desde el pasado 15 de enero y es una apuesta que busca encarar la recta final hacia el Mundial 2026.

Así fue la carrera de Óscar Córdoba

Aunque Óscar Córdoba sí llegó a ser mundialista con la Selección Colombia, su mejor momento lo vivió con la camiseta de Boca y bajo las órdenes de Carlos Bianchi.

En total fueron seis títulos con el gigante del fútbol argentino: dos Copas Libertadores, una Intercontinental y tres ligas argentinas.

Su capacidad para atajar penales y aparecer en los momentos más importantes del partido, fueron la clave para quedar en el corazón de los hinchas xeneizes.

Además de ese paso por Boca Juniors, Córdoba también defendió los colores de Besiktas y Antalyaspor en Turquía y de Perugia en Italia.

En el fútbol profesional colombiano pasó por varios clubes como Atlético Nacional, Deportivo Cali, Deportes Quindío, Millonarios, Once Caldas y América de Cali.

Óscar Córdoba en los medios

Las opiniones de Óscar Córdobas son una voz autorizada en el fútbol sudamericano y mucho más cuando se trata de Boca.

De hecho, hace pocos días se pronunció sobre la llegada de Marino Hinestroza al conjunto xeneize.

“Es un jugador que tiene cambio de velocidad, irreverente, un jugador revulsivo que se necesita, que rompa el esquema. Tendrá que entender lo que es la filosofía de Boca”, declaró.

Por esos mismos días también dio su top de los mejores jugadores colombianos de la historia y dejó claro que su debilidad es el Pibe Valverrama, más allá de lo que pudieron hacer Falcao García o James Rodríguez.

“Está por encima de todos. El Pibe Valderrama le dio una identidad al fútbol colombiano, el estilo del fútbol colombiano nace a partir del Pibe Valderrama”, declaró.