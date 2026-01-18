Deportes

Óscar Córdoba cambia de canal: salió de ESPN y ya debutó en otro programa de televisión

El anuncio oficial para 2026 sorprendió a todos sus seguidores, incluido el Pibe Valderrama.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
18 de enero de 2026, 11:10 a. m.
Óscar Córdoba, exarquero de Boca Juniors y la Selección Colombia.
Óscar Córdoba, exarquero de Boca Juniors y la Selección Colombia. Foto: AFP

El año empezó con cambios para Óscar Córdoba, en su nueva faceta como panelista deportivo. El exarquero de Boca Juniors y la Selección Colombia cambió de horizontes para este 2026, debutando en su propio programa dedicado al fútbol nacional e internacional.

Córdoba estuvo muchos años participando en los distintos espacios de ESPN, sin embargo, le llegó la hora de emprender un nuevo camino en la televisión.

Óscar Córdoba dijo quién es el mejor jugador en la historia de Colombia: “Por encima de todos”

A través de sus redes sociales hizo el anuncio oficial de ‘Sí era gol’, el nuevo programa del Canal Red+. Allí estará acompañado por uno de los periodistas que conoció en su antiguo trabajo, Theo González, que también se despidió de ESPN.

Óscar es la cuota de experiencia y conocimiento sobre fútbol, dada su larga trayectoria como referente del arco en Boca Juniors de Argentina. El vallecaucano no solo opinará sobre la actualidad del deporte rey, sino que también hará entrevistas a personajes famosos del país.

El programa se encuentra al aire desde el pasado 15 de enero y es una apuesta que busca encarar la recta final hacia el Mundial 2026.

13 de Mayo de 2015. Bogotá. Con el chileno Iván "Bam Bam" Zamorano y el colombiano Óscar Córdoba, refuerzan el equipo de Directv de cara al cubrimiento de la Copa América Chile 2015. En la foto Óscar Cordoba. (Fotos Colprensa - Luisa González).
Óscar Córdoba, exarquero colombiano. Foto: Luisa González

Así fue la carrera de Óscar Córdoba

Aunque Óscar Córdoba sí llegó a ser mundialista con la Selección Colombia, su mejor momento lo vivió con la camiseta de Boca y bajo las órdenes de Carlos Bianchi.

En total fueron seis títulos con el gigante del fútbol argentino: dos Copas Libertadores, una Intercontinental y tres ligas argentinas.

Su capacidad para atajar penales y aparecer en los momentos más importantes del partido, fueron la clave para quedar en el corazón de los hinchas xeneizes.

Además de ese paso por Boca Juniors, Córdoba también defendió los colores de Besiktas y Antalyaspor en Turquía y de Perugia en Italia.

En el fútbol profesional colombiano pasó por varios clubes como Atlético Nacional, Deportivo Cali, Deportes Quindío, Millonarios, Once Caldas y América de Cali.

YouTube video 3WGO6Wskjog thumbnail

Óscar Córdoba en los medios

Las opiniones de Óscar Córdobas son una voz autorizada en el fútbol sudamericano y mucho más cuando se trata de Boca.

De hecho, hace pocos días se pronunció sobre la llegada de Marino Hinestroza al conjunto xeneize.

Riquelme dio su veredicto por el fichaje de Marino Hinestroza a Boca Juniors: así reaccionó

“Es un jugador que tiene cambio de velocidad, irreverente, un jugador revulsivo que se necesita, que rompa el esquema. Tendrá que entender lo que es la filosofía de Boca”, declaró.

Por esos mismos días también dio su top de los mejores jugadores colombianos de la historia y dejó claro que su debilidad es el Pibe Valverrama, más allá de lo que pudieron hacer Falcao García o James Rodríguez.

“Está por encima de todos. El Pibe Valderrama le dio una identidad al fútbol colombiano, el estilo del fútbol colombiano nace a partir del Pibe Valderrama”, declaró.

