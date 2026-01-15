Deportes

Riquelme dio su veredicto por el fichaje de Marino Hinestroza a Boca Juniors: así reaccionó

Aunque todavía no lo hacen oficial, el presidente habló claro sobre el extremo vallecaucano procedente de Atlético Nacional.

Sebastián Clavijo García

15 de enero de 2026, 3:21 p. m.
Juan Román Riquelme habló sobre las condiciones de Marino Hinestroza.
Juan Román Riquelme habló sobre las condiciones de Marino Hinestroza. Foto: Getty Images // @ElCanaldeBoca

Marino Hinestroza sigue esperando por el anuncio oficial para incorporarse como nuevo fichaje de Boca Juniors. Entre clubes ya existe un acuerdo sobre 5 millones de dólares, sin embargo, hay problemas con las condiciones del contrato.

Salida confirmada en Atlético Nacional: delantero se va para Europa y conservan el 30 %

En la previa del amistoso contra Millonarios en La Bombonera, el presidente Juan Román Riquelme habló sobre las condiciones de Marino y dejó claro que tiene anhelos de verlo con la camiseta azul y oro.

“Técnicamente es muy bueno, rápido... Creo que tiene muchas condiciones para poder disfrutar de jugar a la pelota. Eso lo digo como hincha”, apuntó.

Las negociaciones por Hinestroza se han alargado más de lo esperado. Aunque hace unos días se daba por hecho que firmaría, ahora mismo hay diferencias y siguen las intensas jornadas de trabajo junto al entorno del jugador.

La reacción de Gerard Piqué al papelón del Real Madrid en Copa del Rey: se cargó a Arbeloa

Manuel Neuer se rinde a los pies de Luis Díaz: la confesión del arquero es viral en Alemania

Lamento en Bayern Múnich de Luis Díaz: “rotura muscular” los merma para Bundesliga y UCL

Colombia vs. Portugal del Mundial 2026 es noticia: Fifa hizo un último anuncio que retumba

Filtraron la nueva camiseta de Independiente Santa Fe para 2026: hay polémica por las mangas

Así se escuchó el agónico gol de Albacete al Real Madrid: en directo y con sonido ambiente

José Mourinho confirmó lo peor para Richard Ríos: reveló el primer parte médico oficial

José Pékerman tendría nuevo trabajo: cargo lo pondría a definir futuro de este colombiano

Chicho Serna se quedó sin trabajo: prensa argentina revela por qué lo sacaron de Boca Juniors

No solo Lazio: salió a la luz otro poderoso club que reactiva su interés por James Rodríguez

Los hinchas de Boca están preocupados por el mercado de fichajes que se ha hecho hasta ahora, sin embargo, Riquelme hizo un llamado a la calma.

“En enero del año pasado habían llegado siete jugadores, todos estaban felices, en la tele decían que era el mejor mercado de Boca en los últimos 20 años. Después pasaron unos meses e incorporamos a Braida y Pellegrino, y después llegó el jugador que todos queríamos: Leandro Paredes”, recordó el presidente.

El particular gesto de Boca Juniors contra Falcao por su pasado en River Plate: Hubo fuerte ruido en La Bombonera

Este año, Boca Juniors regresa a la Copa Libertadores y la exigencia es máxima. “A los jugadores les lleva tiempo acomodarse al club, tengo confianza que se acomodarán y nos harán disfrutar muchísimo”, añadió Román.

Marino Hinestroza será la gran incorporación del conjunto xeneize, un refuerzo para el ataque que agrande el historial de colombianos que han jugado como local en La Bombonera.

“Tenemos muchos torneos, la Copa Libertadores que la vamos a volver a jugar es muy importante, para la gente también, esperamos poder llegar hasta el final”, admitió Riquelme.

Marino Hinestroza durante el partido de Nacional vs. Millonarios
Marino Hinestroza durante el partido de Nacional vs. Millonarios Foto: David Jaramillo

Las palabras del técnico

Claudio Úbeda, director técnico de Boca Juniors, también habló sobre el caso de Marino Hinestroza y las demoras para tenerlo disponible en la pretemporada.

"Lo de Hinestroza está en esa situación a tratar de finalizar y que se destrabe. Estamos trabajando con la mente puesta en el inicio del torneo“, declaró tras el empate contra Millonarios.

A Marino lo ve como extremo derecho en una formación de 4-3-3 que ha venido probando en los entrenamientos y que dispuso en el partido homenaje a Miguel Ángel Russo.

“Estamos probando variantes. Depende mucho de los partidos que nos toque jugar. Hay veces que la necesidad de un doble 9 puede persistir. La incorporación del 4-3-3 a nosotros nos gusta mucho. La hemos ejercitado bastante en la pretemporada. Algunas cosas se vieron, salieron bastante bien. Por ahí nos falta profundizar y llegar con más gente al área, pero es parte del trabajo“, explicó Úbeda.

