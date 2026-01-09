Por 5 millones de dólares, finalmente Marino Hinestroza jugará en Boca Juniors de Argentina. Si bien las negociaciones se complicaron, al punto de que estuvieron tensas y se creían caídas, con Atlético Nacional se pudo alcanzar el acuerdo final este viernes, 9 de enero.

Quien ya tocó la puerta de la Selección Colombia meses atrás, ahora vestirá la camiseta de uno de los clubes más grandes de Sudamérica, luego de firmar un contrato a larga duración que irá hasta 2030.

Marino Hinestroza pasa de Atlético Nacional a Boca Juniors. Foto: Getty Images y escudo oficial Boca Juniors.

Se espera que en las próximas semanas el atacante viaje a Buenos Aires, donde se unirá a su nuevo club tras completar los estudios médicos, así como la firma y formalización del vínculo ante la directiva encabezada por el ídolo, Juan Román Riquelme.

Para Atlético Nacional es una pérdida en su plantel, pero a su vez un trato que le hace ganador de una buena cifra económica. A su vez, en el país se pudo conocer que los verdes no son los únicos que salen ganadores de ese trato.

Conforme a la información del periodista, Felipe Sierra, dos planteles más del balompié de Colombia se embolsillan un platal por la transferencia de Marino al conjunto Xeneize.

Marino Hinestroza rompe el silencio sobre presunto acto de indisciplina en Atlético Nacional

Quienes salgan beneficiados por “derechos de solidaridad” tras haber contribuido en el proceso del jugador de 23 años serán América de Cali y Orsomarso. Para el cuadro rojo será un valor de 93.8 millones de pesos colombianos.

Entre tanto, el equipo que milita en la segunda división del balompié nacional tendrá una ganancia de 280,3 millones de pesos colombianos, aproximadamente.

Repartición de los derechos de solidaridad de Marino:

Columbus Crew: 25k$

Pachuca: 50k$

Palmeiras: 50k$

América: 25k$

Orsomarso: 75k$

Trayectoria de Hinestroza

A pesar de que su corta edad, Marino ha sido un trotamundos del balompié en América Latina. Después de haber surgido en Orsomarso, el extremo ha militado en países como Estados Unidos, México y ahora lo hará en Argentina.

Su estancia en Colombia tras el debut en 2018 fue casi nula. Con ambos equipos del Valle del Cauca jugó si mucho un partido, para ir luego al Pachuca donde ya empezó a verse más. En dos temporadas con estos sumó un total de 46 partidos, donde acumuló dos goles y cuatro asistencias.

Periodista argentino le cae con todo a Marino Hinestroza y lanzó insultos subidos de tono: “Vende collares”

Después de lo vivido en el balompié manito, Columbus Crew de la MLS le contrató para 2024. En suelo norteamericano explotó, al punto que llamó la atención de Atlético Nacional tras 22 partidos y dos goles.

Desde 2024, en el verde de Antioquia, fue que llegó su momento de más repercusión hasta ahora en su carrera. En su primer año fue jugador sensación, al punto que en año siguiente le llegó el llamado, por primera vez, de la Selección Colombia de la mano de Néstor Lorenzo.

Marino Hinestroza con la Selección Colombia en el estadio Mané Garrincha de Brasil Foto: Getty Images

Hoy día, se despide del conjunto verdolaga con tres títulos alcanzados y en los que aportó: Liga, Superliga y hace un par de meses Copa, ante Independiente Medellín. Aparte de eso, sus estadísticas fueron altas, con 45 juegos disputados, donde marcó ocho veces y asistió siete.