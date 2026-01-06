Marino Hinestroza rompe el silencio sobre presunto acto de indisciplina en Atlético Nacional: aclaró lo de Boca

Atlético Nacional realiza trabajos en su sede de Guarne, pero sin Marino Hinestroza. Son un par de días donde se ha hablado de la ausencia del jugador, y este martes 6 de enero ya hubo un pronunciamiento oficial por parte de Marino.

Un sector de la prensa, y otro de los hinchas verdolagas, mencionan la ausencia de Marino Hinestroza en Nacional como un acto de indisciplina. ¿Presión para irse rápido a Boca Juniors? Parece que no es nada de eso.

“No es ningún acto de indisciplina” - Marino Hinestroza

Este martes, el periodista Felipe Sierra publicó, en su cuenta de X, una foto de Marino Hinestroza entrenando en un hotel de Medellín, solo. El comunicador le da crédito a un hincha por la imagen, aunque no dio nombres.

Sierra posteó la foto en todas sus redes sociales, acompañado del mensaje: “En la víspera de lo que será la venta de Marino Hinestroza (23) al exterior, con varios equipos interesados, el extremo fue visto por un hincha en un hotel de Medellín entrenando individualmente. Entre las partes involucradas, cuidan al jugador mientras se resuelve esta semana su futuro”.

Fue tan viral la publicación de Felipe Sierra, que Marino Hinestroza le respondió: “Buen periodista hablando la verdad. No es ningún acto de indisciplina, ni mucho menos presión para irme a Boca. ¡No es ningún acto de indisciplina!”.

Marino Hinestroza, minutos después de haber escrito ese comentario en la cuenta de Instagram de Felipe Sierra, borró el texto. Sin embargo, otros periodistas deportivos, cercanos al mercado de pases, alcanzaron a tomar evidencia de las palabras del jugador de 23 años.

Lo que no borró Marino fue una historia en su cuenta de Instagram. Hinestroza replicó en ese espacio la publicación de Felipe Sierra, y lo acompañó de “Tantos idiomas y decidiste hablar con la verdad”, junto con un emoji de aplausos.

Historia de Marino Hinestroza sobre un presunto acto de indisciplina en Atlético Nacional. Foto: Instagram - @maarii_angulo

¿Marino Hinestroza se va a Boca Juniors?

Es llamativo que la prensa argentina dé como un hecho la llegada de Marino Hinestroza, a Boca Juniors, desde Atlético Nacional. Sin embargo, y teniendo en cuenta que el tema tiene varias semanas siendo tendencia, los rumores han venido cambiando.

No solo Boca Juniors estaría detrás de Marino, pues tal como Felipe Sierra puso en su información viral, otros equipos extranjeros también pujarían por hacerse con los servicios del jugador que hace parte constante de la Selección Colombia.

Por sus actuaciones en Atlético Nacional, Marino Hinestroza ha sido llamado a Selección Colombia. Foto: Getty Images

Hinestroza tiene contrato con Atlético Nacional hasta diciembre de 2027, por lo que el equipo verde estaría pidiendo una alta suma de dinero por su fichaje. Marino, según Transfermarkt, web especializada en los valores del mercado futbolero, es el jugador más costoso de la Liga BetPlay con un total de 4.8 millones de euros.