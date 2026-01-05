Deportes

Los dos titulares que no se presentaron a entrenamientos con Atlético Nacional: salió la lista

Son casos especiales que están pendientes de resolverse por parte de la junta directiva.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

5 de enero de 2026, 8:09 p. m.
Atlético Nacional empezó su pretemporada con la mayoría de jugadores disponibles.
Atlético Nacional empezó su pretemporada con la mayoría de jugadores disponibles. Foto: @nacionaloficial

Atlético Nacional inició sus entrenamientos con la presencia de casi todo el plantel. En total fueron cuatro ausencias destacadas que dejaron en incógnita a la hinchada, teniendo en cuenta que dos de ellos son habituales titulares en el esquema de Diego Arias.

Marino Hinestroza, Alfredo Morelos, Juan Bauzá y Juan José Arias brillaron por su ausencia en el arranque de la pretemporada, aunque todos ellos lo hicieron con conocimiento de la junta directiva.

Santos le caería con toda a Alfredo Morelos por su futuro en Nacional: prensa brasileña reveló duras medidas

Las caras nuevas también fueron cuatro: Samuel Velásquez (regresó de préstamo en Tolima), Kevin Cataño (nuevo fichaje), Emilio Aristizábal (regresa de préstamo en Fortaleza) y Jayder Asprilla (regresa de préstamo en Real Cundinamarca).

El extremo Nicolás Rodríguez y el lateral Milton Casco presentaron exámenes médicos y se incorporarán a entrenamientos próximamente.

Deportes

Revelan la verdadera razón por la que Radamel Falcao García se fue de Millonarios: “Quedó muy molesto”

Deportes

Millonarios jugará en La Bombonera: revelan fecha y motivo del duelo con Boca Juniors en Argentina

Deportes

Polémica razón complicaría la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior: “No tendría que verse como malo”

Deportes

Benín puso en aprietos a Egipto en la Copa de África: batacazo pudo darse rumbo al título y hay nuevo clasificado

Deportes

Luis Fernando Muriel hizo doble megacompra millonaria en Barranquilla: pista clave para arribo a Junior

Deportes

James Rodríguez ya tendría definido su nuevo equipo: revelan cuál es “la opción más fuerte”

Deportes

Independiente Santa Fe suma otra figura de renombre: llega directo desde América de Cali

Deportes

Las altas y bajas confirmadas de los grandes del FPC para 2026, con corte del primer fin de semana

Deportes

Santos le caería con toda a Alfredo Morelos por su futuro en Nacional: prensa brasileña reveló duras medidas

Deportes

Campeón de Copa Libertadores 2018 en Madrid llega a Medellín para firmar como nuevo jugador de Nacional

¿Qué pasó con Marino Hinestroza y Alfredo Morelos?

La ausencia de Marino Hinestroza y Alfredo Morelos se explica en las negociaciones activas para definir su futuro. El extremo vallecaucano tiene posibilidades de irse a Boca Juniors, mientras que el delantero cordobés todavía no ha concretado su desvinculación de Santos.

Una vez se resuelva lo que pasará con ellos, habrá un comunicado oficial de salida o reincorporación.

En Atlético Nacional hay sensaciones positivas sobre el éxito de ambas negociaciones. Si Boca Juniors no llega a la cifra para comprar a Marino, hay otros interesados sobre la mesa como Fluminense de Brasil.

Independiente Santa Fe suma otra figura de renombre: llega directo desde América de Cali

El caso de Morelos es mucho más complejo. El delantero ha hecho todo lo posible para quedarse, pero ahora terminaría metido en un lío legal por la finalización anticipada de su contrato alegando salarios que le adeudan en Brasil.

La semana pasada se conoció que el entorno del ‘Búfalo’ quiere terminar el vínculo unilateralmente, pero Santos se aferra a lo que tienen firmado e incluso llegaría hasta el Tribunal de la FIFA para defender su posición.

Nacional está pendiente de la resolución de este caso, pues sabe que Morelos juega una parte fundamental en el proyecto de este año.

Además de pelear por la Liga BetPlay, el principal objetivo de la dirigencia está puesto en la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Lista de jugadores en pretemporada con Atlético Nacional

A pesar de las ausencias, el primer entrenamiento de Atlético Nacional estuvo plagado de figuras y se empezaron a calentar los motores para la temporada que apenas empieza.

Estos son los jugadores que participaron de la sesión matutina:

  • Arqueros: David Ospina, Luis Marquínez, Harlem Castillo y Kevin Cataño
  • Defensas: Andrés Felipe Román, Cristian Uribe, Simón García, César Haydar, William Tesillo, Royer Caicedo, Samuel Velásquez y Andrés Salazar.
  • Volantes: Matheus Uribe, Juan Manuel Zapata, Elkin Rivero, Edwin Cardona y Juan Manuel Rengifo.
  • Delanteros: Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Emilio Aristizábal y Jayder Asprilla.

Más de Deportes

Junior trabaja en el reemplazo de José Enamorado y llegaría desde América de Cali.

Reemplazo de José Enamorado en Junior “firma por 3 años” y vale 1 millón de euros: América de Cali, atento

Falcao se va de Millonarios.

Revelan la verdadera razón por la que Radamel Falcao García se fue de Millonarios: “Quedó muy molesto”

Millonarios vs. Boca Juniors hará parte de la preparación de ambos para los compromisos del 2026

Millonarios jugará en La Bombonera: revelan fecha y motivo del duelo con Boca Juniors en Argentina

El salario y algo más... polémica razón por la que Junior reconsideraría contratar a Luis Muriel.

Polémica razón complicaría la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior: “No tendría que verse como malo”

Atlético Nacional empezó su pretemporada con la mayoría de jugadores disponibles.

Los dos titulares que no se presentaron a entrenamientos con Atlético Nacional: salió la lista

A Egipto le sufrió más de la cuenta eliminan a Benin en la Copa África

Benín puso en aprietos a Egipto en la Copa de África: batacazo pudo darse rumbo al título y hay nuevo clasificado

Luis Fernando Muriel se hizo con un automóvil de más de 500 millones de pesos en Barranquilla

Luis Fernando Muriel hizo doble megacompra millonaria en Barranquilla: pista clave para arribo a Junior

MONTERREY, MEXICO - SEPTEMBER 13: James Rodriguez of Leon gestures prior to the 8th round match between Tigres UANL and Leon as part of the Torneo Apertura 2025 Liga MX at Universitario Stadium on September 13, 2025 in Monterrey, Mexico. (Photo by Hugo Rivera/Jam Media/Getty Images)

James Rodríguez ya tendría definido su nuevo equipo: revelan cuál es “la opción más fuerte”

Independiente Santa Fe suma su quinto fichaje para la temporada de 2026.

Independiente Santa Fe suma otra figura de renombre: llega directo desde América de Cali

Luis Díaz y Harry Kane han hecho una gran dupla de ataque en Bayern Múnich

Veredicto de Harry Kane sobre dejar de jugar con Luis Díaz en Bayern Múnich: su salida fue tema central

Noticias Destacadas