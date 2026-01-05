Los dos titulares que no se presentaron a entrenamientos con Atlético Nacional: salió la lista

Atlético Nacional inició sus entrenamientos con la presencia de casi todo el plantel. En total fueron cuatro ausencias destacadas que dejaron en incógnita a la hinchada, teniendo en cuenta que dos de ellos son habituales titulares en el esquema de Diego Arias.

Marino Hinestroza, Alfredo Morelos, Juan Bauzá y Juan José Arias brillaron por su ausencia en el arranque de la pretemporada, aunque todos ellos lo hicieron con conocimiento de la junta directiva.

Las caras nuevas también fueron cuatro: Samuel Velásquez (regresó de préstamo en Tolima), Kevin Cataño (nuevo fichaje), Emilio Aristizábal (regresa de préstamo en Fortaleza) y Jayder Asprilla (regresa de préstamo en Real Cundinamarca).

El extremo Nicolás Rodríguez y el lateral Milton Casco presentaron exámenes médicos y se incorporarán a entrenamientos próximamente.

¿Qué pasó con Marino Hinestroza y Alfredo Morelos?

La ausencia de Marino Hinestroza y Alfredo Morelos se explica en las negociaciones activas para definir su futuro. El extremo vallecaucano tiene posibilidades de irse a Boca Juniors, mientras que el delantero cordobés todavía no ha concretado su desvinculación de Santos.

Una vez se resuelva lo que pasará con ellos, habrá un comunicado oficial de salida o reincorporación.

En Atlético Nacional hay sensaciones positivas sobre el éxito de ambas negociaciones. Si Boca Juniors no llega a la cifra para comprar a Marino, hay otros interesados sobre la mesa como Fluminense de Brasil.

El caso de Morelos es mucho más complejo. El delantero ha hecho todo lo posible para quedarse, pero ahora terminaría metido en un lío legal por la finalización anticipada de su contrato alegando salarios que le adeudan en Brasil.

La semana pasada se conoció que el entorno del ‘Búfalo’ quiere terminar el vínculo unilateralmente, pero Santos se aferra a lo que tienen firmado e incluso llegaría hasta el Tribunal de la FIFA para defender su posición.

Nacional está pendiente de la resolución de este caso, pues sabe que Morelos juega una parte fundamental en el proyecto de este año.

Además de pelear por la Liga BetPlay, el principal objetivo de la dirigencia está puesto en la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Lista de jugadores en pretemporada con Atlético Nacional

A pesar de las ausencias, el primer entrenamiento de Atlético Nacional estuvo plagado de figuras y se empezaron a calentar los motores para la temporada que apenas empieza.

Estos son los jugadores que participaron de la sesión matutina: