Campeón de Copa Libertadores 2018 en Madrid llega a Medellín para firmar como nuevo jugador de Nacional

Es de los fichajes más sonoros del mercado de pases en el fútbol colombiano. Atlético Nacional comenzó el año 2026 con varios anuncios importantes y novelas en marcha cerca de llegar al final. Por ejemplo, sigue el dilema de Marino Hinestroza con Boca Juniors y Alfredo Morelos tendría vía libre para firmar por tres temporadas más en el verdolaga.

Asimismo, es confirmado que el lateral uruguayo Camilo Cándido no continuará en Atlético Nacional, Facundo Batista jugará en Peñarol y Nicolás Rodríguez se convierte en una llamativa novedad que llega desde el Orlando City de la MLS. Lo de Andrés Felipe Román con Nacional de Uruguay está paralizado y el canterano Kilian Toscano seguirá su carrera en Santa Fe.

A este mar de novedades en el mercado de pases de Nacional se suma la de Milton Casco, un jugador argentino de 37 años de edad que se convertirá en nuevo jugador del club verde para el 2026. Este jugador es del alma de River Plate, desde 2015 estaba en el club ‘Millonario’ y fue protagonista principal de la primera era de Marcelo Gallardo como director técnico, que además fue bastante ganadora.

Milton Casco durante un partido contra Talleres. Foto: Getty Images

Finalizando el 2025 y con 10 años de carrera en River, Milton Casco fue notificado que no seguirá su carrera en el equipo. Tras la salida de Cándido, el argentino se convertirá en nuevo jugador de Atlético Nacional y estará bajo las órdenes del entrenador Diego Arias, lo que se considera un golpe en el mercado de pases del FPC.

Milton Casco viaja a Medellín a firmar con Nacional

Con un total de 13 títulos, de los cuales 10 fueron locales y los restantes internacionales, entre ellos la Copa Libertadores 2018 con la final histórica en el Santiago Bernabéu, de Madrid, contra su eterno rival, Boca Juniors, el lateral puso fin a su ciclo tras no renovar con el club dirigido por Marcelo Gallardo.

El tema de Milton Casco se aceleró en las últimas horas y ahora el futbolista es esperado el próximo 5 de enero en Medellín para presentar los exámenes médicos y firmar el contrato con Atlético Nacional. El jugador aplazó las vacaciones familiares y agiliza el comienzo de pretemporada en Guarne.

Enner Valencia y Milton Casco en Copa Libertadores. Foto: AFP

Cabe recordar que el equipo verde tiene como máximo objetivo al menos un título de Liga y no puede fallar en la Copa Sudamericana, tras el 2025 donde solamente logró una Copa Colombia y no alcanzó a instalarse en Libertadores.