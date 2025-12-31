Presidente de Santa Fe confirma refuerzo desde Atlético Nacional: jugará la Copa Libertadores 2026

El 31 de diciembre de 2025 acabó siendo una fecha para que el mercado de pases se moviera en Independiente Santa Fe. El cuadro rojo de la capital de la República ya anunció refuerzos en voz de su presidente, Eduardo Méndez.

Uno de ellos es Kilian Toscano, quien presta sus servicios en Atlético Nacional. Méndez afirmó que llega al rojo de Bogotá en condición de préstamo, con opción de compra, en diálogo con El Vbar Caracol.

🚨🦁"Kilian Toscano es NUEVO jugador de Santa Fe, estará a préstamo con opción de compra": Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, en #ElVbarCaracol



📻🔥Sintonice la entrevista completa, aquí: https://t.co/vQ29ybT1yB pic.twitter.com/3hS2jTcJz4 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) December 31, 2025

¿Quién es Kilian Toscano, el refuerzo que llega a Santa Fe desde Atlético Ncional?

Kilian Toscano es un centrocampista de 21 años nacido en Toluviejo. Ostenta contrato con Atlético Nacional desde julio de 2024, y parece querer otra experiencia en su carrera profesional donde pueda sumar minutos.

Como integrante de la nómina de Atlético Nacional, lo ha ganado todo a nivel Colombia: Copa, Liga y Superliga. Además, su valor en el mercado, actualmente, sería de aproximadamente de 150 mil euros según el portal web Transfermarkt.

Su llegada a Santa Fe lo deja ahora bajo las órdenes del técnico Pablo Repetto, y podrá jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con el rojo. Nacional está en fase previa de la Copa Sudamericana, donde deberá vencer primero a Millonarios si quiere entrar a la zona de grupos.

Pablo Repetto, entrenador de Independiente Santa Fe. Foto: @SantaFe

Otro refuerzo extranjero para Santa Fe: Franco Fagúndez

Eduardo Méndez, también en diálogo con El Vbar Caracol, reveló que Santa Fe llegó a un acuerdo con Santos Laguna de México por Franco Fagúndez. De hecho, afirmó que el próximo lunes, 5 de enero de 2026, en horas de la noche, el futbolista estaría llegando a Bogotá.

Fagúndez tiene 25 años y firmó contrato con Santos Laguna en enero de 2024 hasta diciembre de 2027. También tuvo paso por Nacional de su natal Uruguay, por Danubio y por las categorías inferiores de Wanderers.

Es un mediapunta avaluado en 1.2 millones de euros según el portal web Transfermarkt. Se esperan más detalles de la vinculación del uruguayo con Santa Fe, siendo uno de los primeros pedidos de Repetto de cara al gran reto del 2026.

🚨🦁"Hace 20 días llegamos a un acuerdo con Santos Laguna por Franco Fagúndez, debe llegar el lunes en la noche": Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, en #ElVbarCaracol



📻🔥Sintonice la entrevista EN VIVO, aquí: https://t.co/vQ29ybTzo9 pic.twitter.com/MoAEYUtyCw — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) December 31, 2025

Santa Fe hizo barrida en su plantel del 2025-ll, por lo que los refuerzos son tema de conversación entre la prensa y los aficionados. Las semanas que vienen serán claves en cuanto al tema.