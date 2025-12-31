Deportes

Presidente de Santa Fe confirma refuerzo desde Atlético Nacional: jugará la Copa Libertadores 2026

Se trata de uno de los jugadores más jóvenes que el cuadro verde de Antioquia tiene en su nómina.

Redacción Deportes
31 de diciembre de 2025, 11:43 p. m.
Santa Fe tiene un refuerzo oficial, desde Atlético Nacional, para la Copa Libertadores 2026.
El 31 de diciembre de 2025 acabó siendo una fecha para que el mercado de pases se moviera en Independiente Santa Fe. El cuadro rojo de la capital de la República ya anunció refuerzos en voz de su presidente, Eduardo Méndez.

Uno de ellos es Kilian Toscano, quien presta sus servicios en Atlético Nacional. Méndez afirmó que llega al rojo de Bogotá en condición de préstamo, con opción de compra, en diálogo con El Vbar Caracol.

¿Quién es Kilian Toscano, el refuerzo que llega a Santa Fe desde Atlético Ncional?

Kilian Toscano es un centrocampista de 21 años nacido en Toluviejo. Ostenta contrato con Atlético Nacional desde julio de 2024, y parece querer otra experiencia en su carrera profesional donde pueda sumar minutos.

Como integrante de la nómina de Atlético Nacional, lo ha ganado todo a nivel Colombia: Copa, Liga y Superliga. Además, su valor en el mercado, actualmente, sería de aproximadamente de 150 mil euros según el portal web Transfermarkt.

Hinchas de Atlético Nacional arrancan 2026 con noticia sobre Alfredo Morelos: ya habría respuesta final

Los discretos números del trotamundos Rodrigo Contreras en 2025, el nuevo delantero de Millonarios

El posteo de la Premier League con el Wolverhampton de Jhon Arias al ver algo que no sucedía en 123 años en Inglaterra

Hugo Rodallega, el mejor jugador de la liga colombiana 2025: su idilio con Santa Fe y el gol de la resiliencia

Argelia avisa a Marruecos y Egipto; Costa de Marfil remonta para ser líder: así quedaron los octavos de la Copa África

Primer directivo que acepta gusto por Falcao García: filtró estado el negocio para que sea fichado

Contundente mensaje de despedida de Cristiano Ronaldo con Colombia en la mira: “Sabemos lo que debemos hacer”

Thomas Müller dejó viendo un chispero a Millonarios y Santa Fe: comunicado oficial derrumbó todo

Santa Fe envió su primera oferta: este es el delantero argentino que quieren traer para 2026

Superliga 2026: Dimayor definió fechas y horarios para duelos entre Santa Fe y Junior; cardenales tienen récord a favor

Su llegada a Santa Fe lo deja ahora bajo las órdenes del técnico Pablo Repetto, y podrá jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con el rojo. Nacional está en fase previa de la Copa Sudamericana, donde deberá vencer primero a Millonarios si quiere entrar a la zona de grupos.

Pablo Repetto, nuevo DT de Independiente Santa Fe.
Pablo Repetto, entrenador de Independiente Santa Fe. Foto: @SantaFe

Otro refuerzo extranjero para Santa Fe: Franco Fagúndez

Eduardo Méndez, también en diálogo con El Vbar Caracol, reveló que Santa Fe llegó a un acuerdo con Santos Laguna de México por Franco Fagúndez. De hecho, afirmó que el próximo lunes, 5 de enero de 2026, en horas de la noche, el futbolista estaría llegando a Bogotá.

Fagúndez tiene 25 años y firmó contrato con Santos Laguna en enero de 2024 hasta diciembre de 2027. También tuvo paso por Nacional de su natal Uruguay, por Danubio y por las categorías inferiores de Wanderers.

Es un mediapunta avaluado en 1.2 millones de euros según el portal web Transfermarkt. Se esperan más detalles de la vinculación del uruguayo con Santa Fe, siendo uno de los primeros pedidos de Repetto de cara al gran reto del 2026.

Santa Fe hizo barrida en su plantel del 2025-ll, por lo que los refuerzos son tema de conversación entre la prensa y los aficionados. Las semanas que vienen serán claves en cuanto al tema.

