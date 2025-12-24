Deportes

Independiente Santa Fe confirmó el fichaje desde el exterior para la Libertadores: su DT dio el nombre

Pablo Repetto se apersonó del tema de las contrataciones y dio a conocer la contratación de un extranjero. También informó las salidas confirmadas.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

24 de diciembre de 2025, 9:28 p. m.
Hugo Rodallega tendrá nuevo ayudante al ataque en Santa Fe
Hugo Rodallega tendrá nuevo ayudante al ataque en Santa Fe Foto: Getty Images

El propio entrenador en propiedad de Independiente Santa Fe dio a conocer los más recientes movimientos del plantel que dirigirá el otro año en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En conversación con el Vbar Caracol, el uruguayo Pablo Repetto confirmó que contará con un refuerzo internacional para la siguiente temporada. El mismo ya es un conocido del uruguayo, quien lo dirigió en un club anterior.

Desde hace días se había mencionado el nombre del jugador, pero solo hasta este miércoles fue que se confirmó todo: “Con Franco Fagundez está todo acordado, yo lo había dirigido en Nacional (URU)”.

Franco Fagundez, primer refuerzo internacional de Santa Fe para 2026
Franco Fagundez, primer refuerzo internacional de Santa Fe para 2026 Foto: Getty Images

A sus 25 años, el delantero contará con su primera experiencia en el balompié colombiano. En el último tiempo, el charrúa jugó en México, donde pudo disputar un total de 21 partidos, marcar dos goles y dar una asistencia vistiendo los colores de Santos Laguna.

Fueron dos campañas en los santistas, que le sirvieron para tener recorrido internacional. En Uruguay, a sus inicios, tuvo una gran participación Nacional: allí logró acumular en tres años un total de 82 partidos, 15 goles y 12 asistencias.

Junto al equipo en el que empezó, durante 2022 se hizo tricampeón al ganar el Torneo Intermedio, Primera División y Campeonato Uruguayo.

Se espera que dicho creativo sea un revulsivo para el medio campo de los santafereños, quienes no tenían un jugador de este perfil en el plantel. Junto a Omar Fernández Frasica, se espera que logren aportar más producción de juego para un equipo que imponía su juego a través de la contra, así como la pelota quieta.

Salidas y más movimientos

El cupo de extranjero en los campeones de 2025-I se abrirá gracias a las salidas de dos jugadores que ya no seguirán ligados al cuadro de Bogotá. Si bien de uno existían dudas, al final el propio entrenador dio a conocer su decisión final de este.

“Joaquín Sosa y Marcelo Meli NO van a continuar en el proyecto con Santa Fe”, aclaró el entrenador que llegó para afrontar el reto internacional de la Libertadores en 2026.

Sobre más contrataciones que pudiera anticipar, este no dio nombres, pero sí quiso ser enfático en cuál era el propósito que tenían junto a la dirigencia en cabeza del presidente, Eduardo Méndez.

“Estamos buscando jugadores que estén a la altura del club y que sean colombianos”, puntualizó.

Columna vertebral del campeón

Hugo Rodallega, Andrés Mosquera Marmolejo, Daniel Torres y Cristian Mafla, son algunos de los jugadores que la directiva roja pudo mantener ligados, y que a mitad de año pudieron ser campeones de la décima estrella para el león.

Hugo Rodallega con el título de la Liga Betplay 2025-I
Hugo Rodallega fue y seguirá siendo el líder de Independiente Santa Fe en 2026. Foto: Colprensa

Estos, junto a algunos otros que ya tenían todo arreglado, serán los que intenten acceder lo más lejos en la Copa Libertadores 2026, así como también en Liga y Copa del año próximo.

Una baja sensible fue la de Harold Santiago Mosquera. Este se sabía desde antes de terminarse el Torneo Finalización que no continuaría por mejores propuestas. Inicialmente, se dijo que iría al América, pero luego todo cambió y fue rumbo a Cerro Porteño, de Paraguay.

