Confirman el primer fichaje de Santa Fe para la Copa Libertadores: es delantero y viene de México

Independiente Santa Fe tiene amarrado a su primer fichaje para la Copa Libertadores 2026. Tras la salida de Angelo Rodríguez, el conjunto cardenal ultima detalles para la llegada de otro delantero que acompañe a Hugo Rodallega.
Desde Uruguay aseguran que Franco Fagúndez está a pequeños detalles de convertirse en nuevo refuerzo de Santa Fe por petición de su técnico Pablo Repetto.
Fagúndez estuvo bajo las órdenes de Repetto en dos oportunidades: la primera en el Club Nacional (U) en el año 2022 y luego en Santos Laguna a finales de 2024.
Su llegada a Santa Fe se daría en condición de préstamo por un año, ocupando uno de los cupos de extranjero que quedaron libres tras la salida de Joaquín Sosa y Marcelo Meli.
La idea de Pablo Repetto es tener cuatro extranjeros incluidos en la nómina, entendiendo que la Dimayor ahora permite alinearlos todos al mismo tiempo si es necesario.
🚨Restan detalles para que Franco Fagúndez sea nuevo jugador de Independiente Santa Fe 🇨🇴.— Martin Olivera (@olivera_martin1) December 17, 2025
➡️El atacante llega a préstamo por un año de Santos Laguna.
ℹ️ @CarveDeportiva pic.twitter.com/BD0nY8li69
Los números de Franco Fagúndez
Una vez se conocieron los detalles de la negociación con Santos Laguna por el préstamo de Franco Fagúndez, la hinchada de Independiente Santa Fe empezó a cuestionar los números que tuvo esta temporada en el fútbol mexicano.
A principio de año tuvo en la lesión de rodilla que lo alejó de las canchas por casi dos meses.
Ese problema condicionó su desempeño como atacante de Santos Laguna, equipo que estuvo peleando en la parte baja de la tabla en México.
Fagúndez incluso llegó a jugar con la división Sub-21 buscando retomar su nivel competitivo, por el que pusieron 2 millones de dólares para sacarlo de Club Nacional.
En Santos Laguna ha disputado 32 partidos en total, marcando 3 goles y dando 2 asistencias.
Lo cierto es que su principal cualidad no son los goles, sino el despliegue físico y la capacidad de aportar en el planteamiento táctico para la presión alta. En Uruguay lo califican como un jugador capaz de generar jugadas de gol y con buen juego aéreo por su estatura.
Lista de salidas en Santa Fe
Franco Fagúndez es el primer fichaje que llegaría a Santa Fe en este mercado de transferencias. Sobre la mesa hay versiones que apuntan a un interés en los laterales Joan Castro y Yerson Candelo, aunque todavía no hay nada confirmado por las partes.
La mayor cantidad de movimientos ha sido en materia de salidas. Repetto hizo una barrida en la nómina y ya va una decena de jugadores que no continúan para el próximo año:
- Yairo Moreno
- Jeison Angulo
- Angelo Rodríguez
- Harold Mosquera
- Joaquín Sosa
- Marcelo Meli
- Edwar López
- Elvis Perlaza
- Juan Camilo Aristizábal
- Juan Daniel Espitia