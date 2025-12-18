Deportes

Confirman el primer fichaje de Santa Fe para la Copa Libertadores: es delantero y viene de México

Aunque los jugadores salieron a vacaciones, en las oficinas del cuadro cardenal siguen trabajando para armarle la nómina a Pablo Repetto.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Semana
18 de diciembre de 2025, 12:53 p. m.
Pablo Repetto, nuevo DT de Independiente Santa Fe.
Pablo Repetto, nuevo DT de Independiente Santa Fe. Foto: @SantaFe

Independiente Santa Fe tiene amarrado a su primer fichaje para la Copa Libertadores 2026. Tras la salida de Angelo Rodríguez, el conjunto cardenal ultima detalles para la llegada de otro delantero que acompañe a Hugo Rodallega.

Desde Uruguay aseguran que Franco Fagúndez está a pequeños detalles de convertirse en nuevo refuerzo de Santa Fe por petición de su técnico Pablo Repetto.

Jorge Bava le sacó los ‘trapitos’ a Eduardo Méndez: hizo confesión que duele en Santa Fe

Fagúndez estuvo bajo las órdenes de Repetto en dos oportunidades: la primera en el Club Nacional (U) en el año 2022 y luego en Santos Laguna a finales de 2024.

Su llegada a Santa Fe se daría en condición de préstamo por un año, ocupando uno de los cupos de extranjero que quedaron libres tras la salida de Joaquín Sosa y Marcelo Meli.

Deportes

Figura de Atlético Nacional anunció su salida: confirmó que se va tras ganar la Copa BetPlay

Deportes

Knicks ganan la final de la NBA Cup a Spurs: datos especiales, cifras y diferencias de la copa con la NBA tradicional

Deportes

Atlético Nacional domina el palmarés de la Copa Colombia y avisa a Millonarios y América: Así va el listado

Deportes

Caos en el Atanasio Girardot: disturbios tras el triunfo de Nacional sobre Medellín impiden premiación de la Copa BetPlay

Deportes

Atlético Nacional muestra su grandeza en Copa Colombia: grita campeón y suma otro título tras vencer al DIM

Deportes

Expertos dan veredicto al supuesto penal de David Ospina sobre Brayan León en la final de Copa BetPlay

Deportes

¿Ferviente hincha? El árbitro Wilmar Roldán y el equipo de sus amores en el fútbol colombiano, fin al misterio

Deportes

Siguen las bajas en Santa Fe: filtraron los dos extranjeros y el experimentado campeón que se van del club

Deportes

Santa Fe y América empezaron la barrida: lista confirmada de bajas para 2026

Deportes

Santa Fe busca cerrar a futbolista de jerarquía para la Copa Libertadores: tiene 36 años y es multicampeón

La idea de Pablo Repetto es tener cuatro extranjeros incluidos en la nómina, entendiendo que la Dimayor ahora permite alinearlos todos al mismo tiempo si es necesario.

Los números de Franco Fagúndez

Una vez se conocieron los detalles de la negociación con Santos Laguna por el préstamo de Franco Fagúndez, la hinchada de Independiente Santa Fe empezó a cuestionar los números que tuvo esta temporada en el fútbol mexicano.

A principio de año tuvo en la lesión de rodilla que lo alejó de las canchas por casi dos meses.

Ese problema condicionó su desempeño como atacante de Santos Laguna, equipo que estuvo peleando en la parte baja de la tabla en México.

Figura de Atlético Nacional anunció su salida: confirmó que se va tras ganar la Copa BetPlay

Fagúndez incluso llegó a jugar con la división Sub-21 buscando retomar su nivel competitivo, por el que pusieron 2 millones de dólares para sacarlo de Club Nacional.

En Santos Laguna ha disputado 32 partidos en total, marcando 3 goles y dando 2 asistencias.

Lo cierto es que su principal cualidad no son los goles, sino el despliegue físico y la capacidad de aportar en el planteamiento táctico para la presión alta. En Uruguay lo califican como un jugador capaz de generar jugadas de gol y con buen juego aéreo por su estatura.

MAZATLAN, MEXICO - FEBRUARY 14: Franco Fagundez of Santos looks on prior the 7th round match between Mazatlan FC and Santos Laguna as part of the Torneo Clausura 2025 Liga MX at Estadio El Encanto on February 14, 2025 in Mazatlan, Mexico. (Photo by Sergio Mejia/Getty Images)
Franco Fagúndez, delantero uruguayo de Santos Laguna. Foto: Getty Images

Lista de salidas en Santa Fe

Franco Fagúndez es el primer fichaje que llegaría a Santa Fe en este mercado de transferencias. Sobre la mesa hay versiones que apuntan a un interés en los laterales Joan Castro y Yerson Candelo, aunque todavía no hay nada confirmado por las partes.

La mayor cantidad de movimientos ha sido en materia de salidas. Repetto hizo una barrida en la nómina y ya va una decena de jugadores que no continúan para el próximo año:

  • Yairo Moreno
  • Jeison Angulo
  • Angelo Rodríguez
  • Harold Mosquera
  • Joaquín Sosa
  • Marcelo Meli
  • Edwar López
  • Elvis Perlaza
  • Juan Camilo Aristizábal
  • Juan Daniel Espitia

Mas de Deportes

Pablo Repetto, nuevo DT de Independiente Santa Fe.

Confirman el primer fichaje de Santa Fe para la Copa Libertadores: es delantero y viene de México

Atlético Nacional levantando el título de la Copa BetPlay 2025

Figura de Atlético Nacional anunció su salida: confirmó que se va tras ganar la Copa BetPlay

New York Knicks gana la final de la NBA Cup 2025

Knicks ganan la final de la NBA Cup a Spurs: datos especiales, cifras y diferencias de la copa con la NBA tradicional

Alfredo Morelos celebra el gol de Román en la final de la Copa Betplay.

Atlético Nacional domina el palmarés de la Copa Colombia y avisa a Millonarios y América: Así va el listado

Caos en el Atanasio Girardot luego de la final Nacional vs. Medellín por Copa BetPlay.

Caos en el Atanasio Girardot: disturbios tras el triunfo de Nacional sobre Medellín impiden premiación de la Copa BetPlay

Andrés Román celebra el gol ante el DIM.

Atlético Nacional muestra su grandeza en Copa Colombia: grita campeón y suma otro título tras vencer al DIM

Expertos opinan sobre el supuesto penal de Ospina sobre León en la final Medellín vs. Nacional por Copa.

Expertos dan veredicto al supuesto penal de David Ospina sobre Brayan León en la final de Copa BetPlay

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 04: Referee Wilmar Roldan looks on during the final match of Copa CONMEBOL Libertadores 2023 between Fluminense and Boca Juniors at Maracana Stadium on November 04, 2023 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)

¿Ferviente hincha? El árbitro Wilmar Roldán y el equipo de sus amores en el fútbol colombiano, fin al misterio

Pantallazo Win Sports.

Monumental recibimiento en la final de Copa Betplay entre Nacional y Medellín: el juego se retrasó por la fiesta

Imagen de referencia de Atlético Nacional / Prom del Liceo Antioqueño de Bello.

Sentido mensaje de Nacional por las 17 personas que murieron en accidente de bus en Antioquia: “Profundo dolor”

Noticias Destacadas