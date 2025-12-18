Confirman el primer fichaje de Santa Fe para la Copa Libertadores: es delantero y viene de México

Independiente Santa Fe tiene amarrado a su primer fichaje para la Copa Libertadores 2026. Tras la salida de Angelo Rodríguez, el conjunto cardenal ultima detalles para la llegada de otro delantero que acompañe a Hugo Rodallega.

Desde Uruguay aseguran que Franco Fagúndez está a pequeños detalles de convertirse en nuevo refuerzo de Santa Fe por petición de su técnico Pablo Repetto.

Jorge Bava le sacó los ‘trapitos’ a Eduardo Méndez: hizo confesión que duele en Santa Fe

Fagúndez estuvo bajo las órdenes de Repetto en dos oportunidades: la primera en el Club Nacional (U) en el año 2022 y luego en Santos Laguna a finales de 2024.

Su llegada a Santa Fe se daría en condición de préstamo por un año, ocupando uno de los cupos de extranjero que quedaron libres tras la salida de Joaquín Sosa y Marcelo Meli.

La idea de Pablo Repetto es tener cuatro extranjeros incluidos en la nómina, entendiendo que la Dimayor ahora permite alinearlos todos al mismo tiempo si es necesario.

Los números de Franco Fagúndez

Una vez se conocieron los detalles de la negociación con Santos Laguna por el préstamo de Franco Fagúndez, la hinchada de Independiente Santa Fe empezó a cuestionar los números que tuvo esta temporada en el fútbol mexicano.

A principio de año tuvo en la lesión de rodilla que lo alejó de las canchas por casi dos meses.

Ese problema condicionó su desempeño como atacante de Santos Laguna, equipo que estuvo peleando en la parte baja de la tabla en México.

Figura de Atlético Nacional anunció su salida: confirmó que se va tras ganar la Copa BetPlay

Fagúndez incluso llegó a jugar con la división Sub-21 buscando retomar su nivel competitivo, por el que pusieron 2 millones de dólares para sacarlo de Club Nacional.

En Santos Laguna ha disputado 32 partidos en total, marcando 3 goles y dando 2 asistencias.

Lo cierto es que su principal cualidad no son los goles, sino el despliegue físico y la capacidad de aportar en el planteamiento táctico para la presión alta. En Uruguay lo califican como un jugador capaz de generar jugadas de gol y con buen juego aéreo por su estatura.

Franco Fagúndez, delantero uruguayo de Santos Laguna. Foto: Getty Images

Lista de salidas en Santa Fe

Franco Fagúndez es el primer fichaje que llegaría a Santa Fe en este mercado de transferencias. Sobre la mesa hay versiones que apuntan a un interés en los laterales Joan Castro y Yerson Candelo, aunque todavía no hay nada confirmado por las partes.

La mayor cantidad de movimientos ha sido en materia de salidas. Repetto hizo una barrida en la nómina y ya va una decena de jugadores que no continúan para el próximo año: