Figura de Atlético Nacional anunció su salida: confirmó que se va tras ganar la Copa BetPlay

Será una baja sensible para disputar la Copa Sudamericana y buscar una nueva estrella en el 2026.

Sebastián Clavijo García

18 de diciembre de 2025, 11:55 a. m.
Atlético Nacional levantando el título de la Copa BetPlay 2025
Atlético Nacional levantando el título de la Copa BetPlay 2025 Foto: @nacionaloficial

Atlético Nacional se coronó campeón de la Copa BetPlay contra Independiente Medellín, pero no todo fue alegría para la hinchada del cuadro verdolaga.

A través de sus redes sociales, Marino Hinestroza anunció que su historia en el club terminó de la mejor manera posible con otro título más para las vitrinas.

“Esta historia no podía terminar de otra manera que con un título”, escribió el extremo de 23 años.

Atlético Nacional domina el palmarés de la Copa Colombia y avisa a Millonarios y América: Así va el listado

Marino está sonando con fuerza para sumarse al ataque de Boca Juniors, equipo que disputará Copa Libertadores y estaría dispuesto a poner sobre la mesa hasta 6 millones de dólares.

“Te llevaré siempre en el corazón, verde querido”, agregó Hinestroza.

Minutos después subió una publicación en Instagram reconfirmando lo que había dicho previamente y compartiendo algunas fotos de la final. “La historia de amor más linda de mi vida”, añadió.

Así fue el último partido de Marino Hinestroza en Atlético Nacional

Marino Hinestroza se despide de Atlético Nacional con una bolsa de cuatro títulos: fue campeón de Liga BetPlay 2024-II, Copa BetPlay 2024, Superliga 2025 y Copa BetPlay 2025.

En su último partido como verdolaga fue reemplazado a los 84 minutos para el ingreso de Andrés Salazar, luego de una dura batalla contra Juan David Arizala por la banda derecha.

Marino no tuvo el brillo de otras noches, pero cuando recibió la pelota obligó al repliegue en la defensa de Independiente Medellín.

En el primer tiempo no tuvo opciones de cara al arco defendido por Washington Aguerre, mientras que en el segundo comandó un contragolpe que pudo ser el segundo de la noche hasta que su remate frontal se terminó yendo desviado a un metro del vertical derecho.

El partido de Marino Hinestroza contra Medellín no fue precisamente el más brillante, pero sí contribuyó en una victoria que les permite salvar la temporada.

Nacional había caído eliminado en cuadrangulares a manos del Junior de Barranquilla, no pasó de octavos en Copa Libertadores y el primer semestre también había estado lleno de dudas bajo las órdenes de Javier Gandolfi.

Marino Hinestroza celebrando el tricampeonato de Nacional en Copa BetPlay.
Marino Hinestroza celebrando el tricampeonato de Nacional en Copa BetPlay. Foto: @nacionaloficial

Los disturbios empañaron el clásico

Marino pudo haber anunciado su salida ante los medios de comunicación, pero los disturbios protagonizados por hinchas de ambos equipos en la cancha del Atanasio Girardot obligaron a tomar decisiones contundentes por parte de las autoridades.

No hubo rueda de prensa y los jugadores tampoco hablaron en zona mixta como se esperaba.

Una vez se hizo la evacuación total del estadio, Atlético Nacional regresó a la cancha para recibir su trofeo y levantarlo ante las cámaras de Win Sports.

La fiesta se tornó agridulce por un desenlace violento que empañó lo que había sido el partido de vuelta.

