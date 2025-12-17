Caos en el Atanasio Girardot: disturbios tras el triunfo de Nacional sobre Medellín en Copa BetPlay

Deportes

Caos en el Atanasio Girardot: disturbios tras el triunfo de Nacional sobre Medellín impiden premiación de la Copa BetPlay

Imágenes muestran alteración de orden público en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Redacción Deportes
18 de diciembre de 2025, 3:06 a. m.
Caos en el Atanasio Girardot luego de la final Nacional vs. Medellín por Copa BetPlay.
Caos en el Atanasio Girardot luego de la final Nacional vs. Medellín por Copa BetPlay. Foto: X: @BLUAntioquia (API)

Primeras imágenes del estadio Atanasio Girardot de Medellín, luego de que Atlético Nacional venciera al poderoso, este miércoles 17 de diciembre, en la final de vuelta de la Copa BetPlay 2025. El verde ganó 1-0 y se hizo con el título ante su rival de patio.

Parece que los disturbios se tomaron las gradas y la logística tuvo que intervenir la situación.

¿Qué originó los disturbios en el Atanasio Girardot?

Reporta Teleantioquia, con imágenes del recinto deportivo antioqueño, que los desmanes se dieron en la tribuna norte del Atanasio. Allí se ubica la barra del Medellín, conocida como Rexixtenxia Norte, equipo que perdió la final.

Más grave aún es que la situación de orden público impidió la premiación a tiempo para los jugadores de Nacional. Aún no hay registro de la delegación con la Copa BetPlay 2025 en sus manos.

Resta esperar qué va a pasar con la premiación del Rey de Copas, que este miércoles alargó su liderato como el más veces campeón.

La Copa BetPlay vuelve a ser escenario de desmanes por parte de los hinchas

En 2024 también pasó, pero en la ciudad de Cali, concretamente en el estadio Pascual Guerrero. El mismo Atlético Nacional le ganó la final al América, y un grupo de hinchas escarlatas realizó desmanes para impedir la coronación del verde en la capital del Valle.

Esta acción trajo duras consecuencias en América, como sanciones en el Pascual. ¿Medellín puede correr con la misma suerte? Habrá que esperar lo que ocurra en los próximos días al respecto.

Medellín vuelve a perder otra final

Los hinchas del Deportivo Independiente Medellín no ven los resultados deportivos que esperan. Resultó un 2025 tormentoso para el poderoso y sus hinchas, que tras perder la estrella del primer semestre contra Santa Fe, ahora deben ver cómo se les escapa la copa contra su rival de toda la vida.

Eso sí, Medellín, por su desempeño en este 2025, aseguró fase previa de la Copa Libertadores 2026 por reclasificación. Alejandro Restrepo será su entrenador, al menos con contrato hasta 2027, y se esperan noticias sobre fichajes.

Nacional, verdugo de sus máximos rivales en Copa BetPlay

Ganarle al Medellín este miércoles, le completó el tridente a Atlético Nacional: además de ser tricampeón de Copa BetPlay, puede decir que le ganó las finales a Millonarios (2023), América de Cali (2024) y el poderoso (2025); sus tres máximos rivales.

El verde no jugará Copa Libertadores en 2026, sino fase previa de Sudamericana. Allí deberá enfrentar a Millonarios, América o Bucaramanga por un cupo a la fase de grupos.

