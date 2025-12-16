Deportes

Junior campeón sentenció el destino de Atlético Nacional en torneos Conmebol 2026: Millonarios, atento

Nacional dependía de Tolima para ir a Copa Libertadores, y ahora hasta podría enfrentar a Millonarios en Sudamericana.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz
Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 3:38 a. m.
Junior ganó la estrella 11 y mandó a Atlético Nacional a Copa Sudamericana.
Junior ganó la estrella 11 y mandó a Atlético Nacional a Copa Sudamericana. Foto: Colprensa - izq: Jorge A Cuéllar / Der: José Luis Guzmán (El País)

La coronación de Junior de Barranquilla, como campeón de la Liga BetPlay 2025-ll, no solo tiene impacto en el equipo barranquillero. Tras la final de vuelta de este martes, en Ibagué, se conocieron los cupos de Colombia para los torneos Conmebol 2026.

Atlético Nacional estaba expectante, pues debía esperar a que Deportes Tolima ganara la estrella para ir a fase previa de Copa Libertadores por reclasificación. Como no ocurrió, el verde de Antioquia irá a fase previa de Sudamericana.

Atlético Nacional clasificó a fase previa de Copa Sudamericana 2026: podría enfrentar a Millonarios

Nacional irá a Sudamericana, ya sea si gana la Copa BetPlay o por reclasificación. Cabe recordar que son cuatro los equipos colombianos que van a fase previa en ese torneo, se enfrentan entre sí y los dos vencedores entran a fase de grupos.

Eso quiere decir que Atlético Nacional y Millonarios se podrían enfrentar en fase previa de Copa Sudamericana 2026, por un cupo a la fase de grupos. Todo se sabrá en el venidero sorteo.

Atlético Nacional y Millonarios podrían jugar en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.
Atlético Nacional y Millonarios podrían jugar en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. Foto: Colprensa: David Jaramillo

Los equipos colombianos clasificados a Copa Sudamericana 2026

  1. Atlético Nacional (por reclasificación o si gana la Copa BetPlay)
  2. América de Cali (por reclasificación)
  3. Bucaramanga (por reclasificación)
  4. Millonarios (por reclasificación)

Eso quiere decir que Nacional también podría verse en fase previa de Copa Sudamericana 2026 contra América de Cali, otro de sus clásicos rivales. También podría hacerlo contra Atlético Bucaramanga, equipo al que le ganó la Superliga 2025.

La expectativa es total en el verde de Antioquia, que se queda por fuera de la Copa Libertadores. Para Nacional siempre será prioridad competir en el torneo de clubes más importante de Sudamérica, pero ahora deberá luchar por la otra mitad de la gloria.

Definidos los cupos de Colombia a Copa Libertadores 2026

También serán cuatro representantes de Colombia en la Copa Libertadores 2026: los dos campeones del 2025 y los dos mejores en la reclasificación. Tras la final de este martes, los cupos ya están definidos.

Por ser campeón en el primer semestre de 2025, Santa Fe se aseguró la clasificación a fase de grupos de Libertadores.
Por ser campeón en el primer semestre de 2025, Santa Fe se aseguró la clasificación a fase de grupos de Libertadores. Foto: Colprensa - Cristian Bayona
  1. Independiente Santa Fe - fase de grupos (por ser campeón de la Liga BetPlay 2025-l)
  2. Junior de Barranquilla - fase de grupos (por ser campeón de la Liga BetPlay 2025-ll)
  3. Deportes Tolima - fase previa (por ser líder de reclasificación)
  4. Independiente Medellín - fase previa (por ser el segundo mejor de la reclasificación)

