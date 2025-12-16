Último partido de 2025 para Independiente Medellín y Atlético Nacional. Para estos, será justamente durante un clásico antioqueño y como condicionante no menor, los enfrenta para definir quién será el campeón de Copa BetPlay 2025.

A la instancia más importante del certamen llegaron los dos equipos más tradicionales de la capital de Antioquia. Su trasegar los llevó hasta allí, donde quien se quede con el trofeo podrá celebrárselo a su rival de patio.

En el primer partido de la decisiva llave, no hubo un ganador. El empate a 0-0 imperó en el juego del pasado fin de semana en el Atanasio Girardot.

El título de la Copa BetPlay 2025 II se definirá en el próximo partido. | Foto: Atanasio Girardot - Fotógrafo: David Jaramillo.

Dicho marcador dejó abierto todo para este miércoles, cuando nuevamente en el mismo recinto, pero con la localía a favor de los poderosos, estos busquen vencer a los verdolagas.

Esta Copa podría ser un premio de consolación para quien se lo gane, luego de que ambos partieron como favoritos para llegar a la final de Liga y ninguno terminó por clasificarse desde el cuadrangular A, ganado por Junior.

Como dato adicional, el Medellín de Alejandro Restrepo llegó en el transcurrir de 2025 a dos finales: una de Liga ante Independiente Santa Fe y esta de Copa contra Atlético Nacional.

En la primera, jugada a mediados del año, la suerte no lo acompañó y vio celebrar al contrario en su casa. Ahora, el rojiazul espera poder dar por finalizada la mala racha que está teniendo y poder celebrar un esquivo título.

Para Nacional, también tiene gran importancia ganar la Copa, ya que si Junior se consagra campeón de la Liga, podría quedarse sin participación en un torneo internacional para 2026.

Hora y canal para ver en vivo la final vuelta

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Final Copa BetPlay (Vuelta-Global 0-0)

Hora: 7:30 p.m.

Canal: Win Sports+.

Estadio: Atanasio Girardot, Medellín

Atanasio Girardot albergando un Nacional vs. Medellín | Foto: Colprensa

Copa de gloria, solo para uno

Como es habitual, en la previa de las finales la Dimayor realiza ruedas de prensa con un jugador y el entrenador, para que estos den las impresiones a horas de la disputa de un título, bien sea de Liga o Copa.

Alejandro Restrepo, del DIM, se ha mostrado positivo de cara a un nuevo reto, así como la posibilidad de alzar el título: “Es un privilegio estar en una nueva final, como club estamos muy contentos y felices”.

Sobre la importancia que tiene ganar: “Creo que es la forma de cerrar un año en el que somos conscientes que ha sido de altibajos, pero donde el equipo ha manifestado un buen fútbol”.

“Es un privilegio sentir esa presión, es lo que hace lindo este deporte. No sería igual si no hubiese ese ‘picante’ que hay seguramente entre amigos, familias y la rivalidad que existe”, culmino por tratarse de un clásico de Antioquia.

Diego Arias, criticado por su gestión al frente del verde, no le resta mérito a la conquista en caso de lograrla este miércoles.

“Si es la forma de salvar el semestre o el año, depende de quién lo mire. Para nosotros, es un título muy importante y estamos enfocados en poder levantar la Copa”, aseveró.