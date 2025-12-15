Atlético Nacional busca técnico y le aparece competencia a Reinaldo Rueda: dan candidato que interesa

Horas clave en Atlético Nacional, pues el 2025 está a punto de finalizar y empiezan a sonar varios técnicos para que lleguen al cargo de director técnico en 2026. Desde hace semanas, se escucha hablar de Reinaldo Rueda, pero apareció otro nombre en carpeta.

Cabe recordar que el entrenador vigente del verde, en estatus de encargado tras la salida de Javier Gandolfi, es Diego Arias. Sin embargo, parece que la directiva busca alguien con más experiencia de cara al 2026.

Ángel López y Reinaldo Rueda, los dos candidatos para ser nuevo técnico de Atlético Nacional

Entonces, a la par de Reinaldo Rueda, la prensa antioqueña reveló que Ángel López, español de 42 años, también entra en el radar de Atlético Nacional para asumir desde la raya en un venidero y retador 2026.

Fue el periodista John Eric Gómez, de El Colombiano, quien amplió detalles: “Ante la incertidumbre con Rueda, el club antioqueño no se ha quedado de brazos cruzados. El nombre de Ángel López ha tomado fuerza en las últimas horas como el principal ‘plan B’”.

Además, agrega: “López presenta un perfil internacional que resulta atractivo para el proyecto de modernización del club. Lidera la liga de Chipre con su actual equipo, demostrando capacidad para gestionar planteles en entornos competitivos”.

¿Quién es Ángel López, candidato para ser nuevo entrenador de Atlético Nacional?

López nació en Madrid en abril de 1983. Transfermarkt, web que abarca temas del mundo fútbol, como valores de mercado y trayectorias, recalca que Ángel tiene experiencia como asistente técnico en clubes como Getafe y Petrolul.

Ya como entrenador, revelan que Ángel López ha pasado por instituciones donde destacan Delfín (Ecuador), Al Ahli (Bahrain) y, actualmente, el Nea Salamis, en la segunda división del fútbol de Chipre.

Angel López no deja de batir récords en Chipre.



Mejor Entrenador del mes de noviembre y al día de hoy campeón de invierno.



12 partidos. Líder Invicto

10 partidos ganados

2 empatados

21 goles a favor

5 goles en contra



"Give me your trust and you'll see what I can achieve..." pic.twitter.com/swX42ZCHb4 — SecondCoach (@secondcoach) December 15, 2025

Se trata de una apuesta, en caso de que Atlético Nacional se incline por sus servicios. Sin embargo, parece ser prioridad, en el cuadro verde de Antioquia, conseguir los servicios del campeón de la Copa Libertadores 2016: Reinaldo Rueda.

¿Qué dificultaría la llegada de Reinaldo Rueda a Nacional?

Reinaldo Rueda venía siendo entrenador de Honduras, y quedó fuera en las eliminatorias Concacaf para la Copa Mundial 2026. Parece que el golpe anímico que ello significó fue bastante en el técnico vallecaucano de 68 años.

La llegada o no de Rueda genera diálogo en los hinchas y la prensa, pues es un viejo conocido y muy querido en la institución. Resta esperar un pronunciamiento oficial al respecto, pues hasta ahora todos son rumores.

Imagen de diciembre de 2018, cuando Reinaldo Rueda vivía tiempos dorados con Atlético Nacional. | Foto: FIFA via Getty Images