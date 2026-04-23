América de Cali jugó en El Campín y dejó un dato que retumba en Millonarios, Santa Fe y Atlético Nacional

La Liga BetPlay se puso al día con 17 fechas disputadas. Uno de los últimos partidos que faltaba por jugar era el de América de Cali contra Fortaleza, aplazado de la quinta jornada, que por fin se pudo disputar en el estadio El Campín de Bogotá. El aplazamiento se dio por el mal estado de la gramilla en febrero.

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Fortaleza decidió que este partido fuera trasladado a El Campín, donde la hinchada de América de Cali se pudo dar cita y reunió a los fanáticos rojos del interior del país. El juego era clave por dos factores: el acompañamiento masivo que esta hinchada puede mostrar en la capital de Colombia y la respectiva clasificación a los playoffs de la Liga Betplay.

La taquilla fue para Fortaleza, pero la fiesta para el América de Cali, que hizo sentir el poder de su gente en un escenario donde también llenan los locales, Santa Fe y Millonarios, y el club con más títulos en el fútbol colombiano, Atlético Nacional. Para muchos, estos son los cuatro clubes más grandes del FPC.

Hinchada de América de Cali en Bogotá. Foto: Oficial: América de Cali

Al momento de medir el pulso en las gradas, América de Cali no se quedó atrás y llenó el estadio El Campín. Cuentas partidarias del club rojo en las redes sociales señalan que algo más de 24.000 hinchas se dieron cita la noche del 22 de abril en el coloso de la 57 de Bogotá.

El partido finalizó 2-1 a favor de América de Cali, que pudo clasificar de forma anticipada tras alcanzar la barrera de los 30 puntos. Con un jugador menos, pudo hacerle frente a un aguerrido Fortaleza que luchó por el empate, tuvo dos balones en el palo y varias aproximaciones peligrosas en el final del compromiso.

Tomás Ángel y Yeison Guzmán anotaron, mientras que Andrés Arroyo descontó con una curiosa celebración.

Millonarios, Santa Fe y Nacional miran de reojo

El club de Antioquia, Atlético Nacional, también ha alcanzado cifras récord de hinchas en El Campín y, en otros momentos, contra equipos como La Equidad, ha podido sentir el poder de su gente en la capital.

En esta ocasión, Fortaleza tuvo el aval de la Comisión de Seguridad de Bogotá y así la hinchada del América pudo asistir al estadio.

La Equidad enfrenta a Atletico Nacional por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 2, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Catalina Olaya). Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Ya como es costumbre, clubes locales como Millonarios habitualmente pasan de 30 mil espectadores por partido, teniendo en cuenta que acumula más de 25 mil abonos vendidos. Santa Fe, por su parte, alcanza cifras récord cuando el club se instala en las fases finales del FPC o si hay un torneo internacional.