Ofensa al América en El Campín: festejo de Fortaleza les recordó la ‘B’ y el rojo contestó

América de Cali y Fortaleza se dieron cita en la noche del miércoles en el estadio El Campín para jugar un partido aplazado de la fecha 5, en el marco de la definición de la fase regular de la Liga BetPlay.

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Quien salió como el ganador del duelo fue el visitante, que pareció más ser local por el acompañamiento masivo de sus hinchas. Más de 20.000 aficionados rojos se tomaron las graderías del recinto capitalino.

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En medio de la victoria por dos goles, también recibieron uno obra del jugador, Andrés Arroyo (86′). Dicho hombre de Fortaleza y quien surgió en Deportivo Cali, no desaprovechó para lanzar una ambiciosa celebración ante el rival acérrimo del que salió.

Usando su camiseta para taparse la cara como si fuese un fantasma, Arroyo provocó a los americanos y les recordó los cinco años que estuvieron en la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano.

🇨🇴 Fantasma ⚽

El jugador Andrés Arroyo de @FortalezaFC_Of fue amonestado por la forma de celebrar el único gol de su equipo en la derrota 2 a 1 vs. @AmericadeCali. 👹👻🧐🤔🅱️ pic.twitter.com/6hwgMZVb9Q — NotiCancha (@porqueTcol) April 23, 2026

Este gesto fue recriminado en redes sociales, donde las grabaciones desde múltiples ángulos se han hechos virales. Adicionalmente, por esto, al final del partido parece haberse dado un reclamo en los pasillos internos del estadio, que terminó con la expulsión de José Cavadía.

Calentando el clásico del Valle del Cauca

El próximo 25 de abril Deportivo Cali y América se citarán para lo que será una nueva edición del clásico del Valle del Cauca.

Dicho juego es correspondiente a la fecha 18 y será jugado en casa de los azucareros, desde las 6:10 p.m.

Justo en la previa de ese compromiso, fue que un exjugador caleño decidió sacar esa celebración polémica para, al parecer, empezar a calentar lo que será el duelo entre las dos escuadras más importantes de Cali.

Jorge Soto de #AmericaDeCali sobre la celebración del “fantasma” de Andrés Arroyo, canterano del equipo azucarero pic.twitter.com/LJi6XD5AHJ — Juan Camilo Naranjo 🎙 (@jcamilonaranjoc) April 23, 2026

En zona mixta jugadores actuales de América como Jorge Soto fueron consultados por lo hecho por Arroyo. El golero, con altura, respondió: “Es parte del juego, sabemos que él salió de la cantera del otro equipo de la ciudad... quiso hacerlo y tendrá sus razones”.

Ante la pregunta de si lo sentían en el rojo como “¿Provocación para el clásico?“, también fue correcto al responder que: “no, porqué no juega en el Cali”.

América, en las finales

David González transita por un periodo de cierta calma junto al América de Cali, luego de haber logrado la clasificación a las finales de Liga BetPlay y recomponer el camino en Copa Sudamericana.

Hasta la fecha, el saldo del entrenador a cargo es de 21 victorias y 9 empates en 42 partidos partidos jugados bajo el mando del exarquero y ahora DT. Su rendimiento está por el 57% y hay ilusión de la consecusión de un título.

Fortaleza vs. América de Cali, de Liga BetPlay 2026-I Foto: Colprensa

Ilusionado por seguir por esa buena senda en rueda de prensa aseveró: “Este equipo está para grandes cosas y sabíamos que podíamos retomar lo que se vio al principio de la Liga”.

“Vamos por un buen camino, por esa sinergia y el espíritu de equipo que estamos construyendo. Es solo un objetivo, nos quedan muchos objetivos de ahora en adelante”, apuntó alto de cara a la parte más importante del semestre 2026-I.