David González habló tras vencer a Millonarios en el clásico: “Si alguien le quería ganar, era yo”

América de Cali fue superior en el clásico del fútbol colombiano válido por la fecha 17 de Liga Betplay y alcanzó una importante victoria para escalar en la tabla de posiciones y acercarse a la clasificación.

El equipo rojo y Millonarios se encontraron en el partido más llamativo de la fecha luego de atender compromisos internacionales en la Copa Sudamericana.

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A Millonarios le tocó de visitante en el Valle del Cauca, pero las cosas le salieron muy mal al entrenador Fabián Bustos, que volvió a salir con línea de tres en la zona defensiva con Carlos Sarabia y Sebastián Valencia como carrileros, más Mateo García, Rodrigo Ureña y Mackalister como volantes. Leonardo Castro y Radamel Falcao fueron los delanteros. David González les dejó un mensaje.

La idea de América de Cali fue mucho más solvente y encontró rápidamente dos goles de pelota quieta que dejaron muy mal parados a los centrales de Millonarios. Dos tiros de esquina y cabezazos de Danny Rosero y Adrián Ramos ya hacían ver mal al equipo azul.

Ya en el segundo tiempo, Millonarios arriesgó un poco más y comenzó a dejar espacios en la búsqueda por el empate, así fue como Jhon Murillo aprovechó un pase de Josen Escobar para decretar el 3-0 parcial en la ciudad de Cali. Carlos Darwin Quintero pudo descontar en el final para el 3-1. David González confesó el deseo que tenía de ganar este juego.

Técnico del América de Cali, David González. Foto: Aymer Andrés Alvarez / El País

El entrenador antioqueño fue director técnico de Millonarios en reemplazo de Alberto Gamero, pero su proceso no fue del todo bueno y le tocó dar un paso al costado para darle paso a Hernán Torres. David González asumió el cargo el 4 de enero de 2025 y fue destituido el 21 de agosto del mismo año.

Palabras de David González tras el clásico

“No tiene nada que ver que haya sido contra Millonarios. Pero si alguien le quiere ganar a Millonarios hoy, era yo”, dijo David González en rueda de prensa, en la cual dejó entrever su motivación por encarar este clásico.

El 3-1 a Millonarios significa un duro revés en las aspiraciones de clasificación a los playoffs de la Liga Betplay y la jerarquía mostrada por el técnico David González deja en crisis a un equipo que dejó ver otra cara con Fabián Bustos, pero ha recaído en lo futbolístico y la idea de juego no prospera en la cancha. Millonarios queda con 22 unidades a falta de dos partidos para terminar la fase del todos contra todos’.