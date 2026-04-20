Revelan el tiempo exacto que Falcao estaría de baja tras la fractura: habría jugado su último partido con Millonarios

La preocupación aumenta en Millonarios por la casi eliminación en el torneo y el estado de salud de Radamel Falcao García. El delantero, ídolo del equipo azul, fue titular en el clásico ante América de Cali, válido por la fecha 17 de la Liga BetPlay, disputado en el estadio Pascual Guerrero. La gran pregunta es cuándo podrá volver a las canchas.

La jugada contra América de Cali que tiene a Beckham David Castro en la mira: hinchas de Millonarios no lo soportan

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El jugador samario solo pudo disputar el primer tiempo en la cancha; fue bien referenciado por los centrales del América de Cali y tuvo poca participación en la zona de ataque. Millonarios anunció que el futbolista presenta una fractura en el arco cigomático (rostro), lo que ha generado dudas entre los hinchas respecto a su regreso a las canchas.

En la noche del domingo, el atacante samario tuvo que ser trasladado en ambulancia al centro de salud más cercano en la ciudad de Cali. La urgencia se dio en el entretiempo del clásico ante el América. En su lugar ingresó Beckham David Castro. Está confirmado que, al menos, en los partidos que restan del ‘todos contra todos’, no estará disponible.

Falcao presentó problemas relacionados con una conmoción cerebral, por lo que le fue imposible continuar en la cancha. Los primeros reportes indicaban que, tras la salida de Radamel, se activó un cambio adicional en el partido por el protocolo de la FIFA. En el comunicado del equipo se señala que el atacante se someterá a un delicado tratamiento para intentar recomponer la estructura del hueso sin cirugía, aunque deberá ser evaluado detalladamente por un especialista.

¿Falcao no va más con Millonarios?

Radamel afronta 48 horas cruciales para definir qué camino tomar. La situación es compleja, ya que podría optarse por un proceso sin cirugía, lo que le permitiría regresar a las canchas en menos tiempo, pero con un alto riesgo de recaída ante el mínimo contacto.

Por otra parte, si se determina el tratamiento mencionado en el comunicado, el proceso y el tiempo de recuperación serán más largos. Además de su estado de salud, el tema contractual reaparece en medio de una eventual eliminación de la Liga BetPlay y de la posibilidad de extender su vínculo para el segundo semestre del año.

Radamel Falcao García contra América de Cali. Foto: Oficial Millonarios

“Depende del tipo de fractura que haya tenido. Si es una fractura que no reviste mayor cuidado, es muy probable que el tiempo que él esté fuera de las canchas sea de cuatro semanas aproximadamente”, señaló la especialista Yisel Carolina Estrada, directora de Fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán, en consulta con RCN.

Según la especialista, si la fractura presenta mayor gravedad, el tiempo de recuperación puede extenderse hasta ocho semanas aproximadamente. Es difícil ver a Falcao de vuelta este semestre, pero todo dependerá de su evolución mientras transcurre la fase aguda de la lesión.

“Si la fractura fue un poco más complicada, debido a que de pronto haya una fractura en más de tres partes del hueso o se haya desplazado, va a requerir entre cinco y ocho semanas de recuperación”, aseguró.