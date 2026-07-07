La pesadilla de Lionel Messi con Argentina: gol en contra, penal fallado y preocupación total

Lionel Messi desperdició otro penal en el partido de Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El astro rosarino tuvo el empate en su pie izquierdo, pero se encontró con las manos del arquero Mostafa Oufa Shobeir.

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Esta es la segunda pena máxima que desperdicia en la Copa del Mundo, pues ante Austria en la fase de grupos la había mandado por fuera de los tres palos.

Esta vez sí le apunto al arco, pero no le dio suficiente ubicación y permitió que el arquero egipcio se saliera con la suya. Messi se llevó las manos al rostro, pues es un especialista en los penales y pocas veces en su carrera le ha sucedido algo así.

Gol de Yasser Ibrahim para Egipto

Minutos antes de ese episodio, Yasser Ibrahim había sorprendido al Dibu Martínez para poner en ventaja a Egipto. El defensor central ganó un cabezazo en el segundo palo y le apagó la fiesta a los miles de hinchas argentinos que acudieron en masa al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Los jugadores argentinos reclamaron al árbitro por una supuesta falta previa, pero el VAR no hizo ningún tipo de llamado y dio visto bueno a la anotación de los ‘faraones’.

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El arquero Martínez no pudo hacer nada para evitarlo. El remate de Ibrahim lo encontró a contrapié y se quedó quieto viendo como la pelota entraba al fondo de la red.

La celebración de los egipcios fue a rabiar. Yasser Ibrahim salió corriendo hacia el banco para abrazarse con todos sus compañeros de equipo; las cámaras se fueron con Mohamed Salah, que pidió concentración para los minutos siguientes.

Los datos en contra de Messi

Lionel Messi es el máximo goleador histórico de los mundiales, pero también tiene récords negativos que se profundizaron con su penal fallado frente a Egipto.

Ahora es el jugador que más penales ha desperdiciado en la historia de la Copa del Mundo con cuatro. Su rival más cercano es el ghanés Asamoha Gyan, que solo falló dos.

“A Argentina le han pitado 8 penaltis a favor en sus últimos 12 partidos de la Copa del Mundo. Es la cifra más alta de cualquier selección en un lapso de 12 partidos consecutivos en toda la historia del torneo”, informó ‘Misterchip’.

Messi también superó a Harry Kane en la cantidad de penales lanzados: el argentino metió cuatro y falló cuatro, mientras que el delantero británico marcó seis y solo ha fallado en una ocasión.