Argentina vs. Cabo Verde: canal y hora para ver a Messi contra Vozinha en el Mundial 2026

Argentina pasó cabalgando su grupo y ahora se enfrenta a la sorpresiva Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Lionel Messi está ante la gran oportunidad de seguir aumentando sus cifras goleadoras, pero al frente tendrá a Vozinha, el arquero revelación de esta cita orbital.

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El escenario será el Hard Rock Stadium de Miami, donde la selección albiceleste ganó su último título oficial: la Copa América 2024 contra Colombia.

Este partido de Argentina vs. Cabo Verde quedó programado para el viernes, 3 de julio, a las 5:00 de la tarde (hora colombiana). La transmisión en vivo corre por cuenta de Directv Sports, Caracol TV y Canal RCN.

Los usuarios de dispositivos móviles podrán verlo por Ditu o la App Canal RCN totalmente gratis. Otras plataformas de streaming como Paramount +, Amazon Prime Video y DAZN ofrecen el compromiso con una suscripción pagada.

Leo Messi regresa a Miami

El astro de Rosario lleva seis goles y lidera a Argentina hacia los dieciseisavos contra la sorprendente Cabo Verde, el viernes en Miami, una ciudad donde se siente de maravilla.

Su fichaje por el Inter, tras dos temporadas difíciles en el Paris Saint-Germain, podía sugerir una prejubilación para él. A los 36 años, acababa de conquistar en Catar-2022 la Copa del Mundo que le faltaba y la MLS, menos exigente, parecía una buena forma de cerrar una carrera histórica.

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Pero Messi tenía otros planes.

Su juego revolucionó a su club, sin ningún título hasta su llegada, y también la liga y el fútbol en Estados Unidos. En su primera temporada, con la ayuda de sus excompañeros del Barcelona Sergio Busquets y Jordi Alba, llevó al Inter a alzar la Leagues Cup. Y en 2025 fue decisivo para el primer título de la MLS.

Lionel Messi, figura y capitán de Argentina. Foto: AP Photo/Charlie Riedel

El regreso de Lionel Messi a Miami es todo un acontecimiento. Más allá de los miles de hinchas argentinos que se esperan en la tribuna, el ambiente en suelo estadounidense también está volcado hacia las espectaculares presentación del ‘10′.

Su titularidad está garantizada y la única duda de Scaloni es sobre el acompañante en ataque: Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Ninguno de ellos sobresalió hasta ahora pero Lautaro salió mejor parado de la prueba al quitarse su maldición goleadora en los mundiales, convirtiendo desde el punto de penal su primer tanto en nueve partidos disputados.

Sobre el papel son los grandes favoritos, pero Cabo Verde ya se acostumbró a dar batacazo como los empates contra España y Uruguay en fase de grupos.

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