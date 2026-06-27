Argentina quiere el Mundial 2026 y minimiza a Jordania: nuevo gol de Messi que sueña con la segunda

La Selección Argentina firma una fase de grupos perfecta y envía un mensaje contundente al resto de los competidores en la Copa Mundial de la FIFA 2026. En el cierre de la primera etapa, el combinado dirigido por Lionel Scaloni no tuvo piedad, minimizó por completo a una combativa Jordania en Dallas y selló una victoria categórica que ratifica su chapa de candidato.

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Con un fútbol fluido, asfixiante y de altísimo vuelo técnico y táctico, la Albiceleste demostró que la ambición por retener la corona mundialista sigue intacta. Fue un 3-1 el marcador final, con otro grito de Lionel Messi que aumenta su diferencia en la tabla de goleadores y ahora se cita con Cabo Verde en 16avos de final.

Con este resultado, Argentina cierra con un puntaje ideal de 9 de 9 en el Grupo J y siendo una de las mejores primeras, avanzando a 16avos de final como líder absoluto y sin dejar dudas en el camino. A eso se suma un espléndido Messi que ya suma seis goles en la tabla de goleadores.

El rendimiento colectivo del equipo roza la perfección en sus tres primeras presentaciones, consolidándose ante los ojos de los analistas e hinchas como la gran favorita al Mundial. La ‘Scaloneta’ no solo gana, sino que somete a sus rivales con una jerarquía que asusta a los planteles que asoman en el horizonte de la eliminación directa. Jordania fue su presa en el último partido en la fase de grupos.

Lionel Messi, la figura ante Jordania

La gran figura de la jornada volvió a ser, de manera inevitable, Lionel Messi, y eso que comenzó desde la suplencia. El astro rosarino guio los hilos del ataque sudamericano en la segunda parte y se reportó con un nuevo gol de antología que hizo estallar a las tribunas sobre el minuto 80.

Lionel Messi celebra tras el gol ante Jordania. Foto: Getty Images

Con este tanto en su cuenta personal, Messi sigue escalando con fuerza en la tabla de goleadores del Mundial 2026, metiéndose de lleno en la pelea por la Bota de Oro del torneo internacional y demostrando que su vigencia física y mental se mantiene en la cúspide del balompié.

A sus 39 años, el legendario ’10′ juega con la soltura de quien ya lo ganó todo y da de qué hablar en la Copa del Mundo. Es que tiene hambre de quien sueña despierto con su segunda Copa del Mundo consecutiva tras Qatar 2022, lo que sería un hecho histórico y lo catapulta como el mejor de la historia.

Argentina vuela alto en territorio norteamericano impulsada por el fútbol de su capitán y un bloque sólido que asoma impenetrable. La fase de grupos ya es historia y ahora empieza el verdadero Mundial, pero esta Albiceleste ha dejado claro que tiene los argumentos, el fútbol y el goleador necesario para volver a tocar el cielo con las manos el próximo mes de julio. Se medirá con Cabo Verde el próximo 3 de julio.