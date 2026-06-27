Cristiano Ronaldo, James Rodríguez y el abrazo que impacta al mundo: afectuoso saludo en el Mundial 2026

Un momento épico que impacta al fútbol mundial. En el Hard Rock Stadium de Miami los amigos se volvieron a ver tras la amistad que pudieron construir desde el Real Madrid. Fueron varias temporadas las que estuvieron compitiendo y lo ganaron todo. Cristiano Ronaldo ratificó que es uno de los mejores de la actualidad y James Rodríguez se trepó entre los mejores de Colombia en la historia.

Himno de Colombia erizó la piel en Miami: hinchas se hicieron sentir contra Portugal

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El túnel de vestuarios fue el escenario ideal de un emotivo reencuentro: Cristiano Ronaldo y James Rodríguez se vieron las caras y las imágenes le dan la vuelta al mundo. Ambos lanzaron un caluroso abrazo que ya es viral en las redes sociales y es una imagen que impacta a los más románticos.

Lejos de la altísima tensión que se respira por los cruces del Mundial y todo lo que se juegan Colombia y Portugal, el astro de Al Nassr y el ’10′ de la Selección Colombia rompieron todo protocolo. Apenas cruzaron miradas, las sonrisas aparecieron y se unieron en un fuerte saludo que incluyó risas, confidencias al oído y un sincero deseo de éxito para lo que resta del torneo internacional.

Bajo la disciplina del Real Madrid, ambos jugadores compartieron vestuario, celebraron títulos como la Champions League y forjaron una complicidad en el terreno de juego que los aficionados recuerdan con gran cariño. Lastimosamente, esa dupla no pudo más que la amistad, pues James poco fue partícipe de CR7 en la cancha por las decisiones de Zinedine Zidane y la suplencia.

La Selección Colombia de James Rodríguez, ante la selección de Portugal que capitanea Cristiano Ronaldo. Duelo imperdible en la Copa del Mundo. Foto: AP

Hoy, defienden los colores de Portugal y Colombia en el que podría ser el último Mundial de sus extraordinarias carreras, añade un tinte de emotividad único. El gesto demuestra que, por encima de la rivalidad deportiva y de la enorme presión que significa disputar una Copa del Mundo, el lazo de fraternidad construido en el fútbol base permanece intacto.

Los capitanes y el calor de la amistad

Con este caluroso saludo, Cristiano Ronaldo y James Rodríguez lanzan el mensaje de que los valores del deporte y las grandes amistades también juegan, brillan y perduran en el Mundial 2026. El video eriza la piel.

¡HERMOSO ABRAZO ENTRE JAMES RODRÍGUEZ Y CR7!



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Las redes sociales estallaron de manera inmediata tras la difusión del video oficial del momento en las diferentes cadenas de televisión. Millones de fanáticos compartieron el clip destacando la grandeza de dos referentes históricos que se volvieron a ver las caras en la cúspide del balompié mundial en la ciudad de Miami.