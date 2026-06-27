Lista de las 32 selecciones clasificadas a 16avos del Mundial 2026: 16 fueron eliminadas

Este sábado, 27 de junio, se terminó la fase de grupos del Mundial 2026. Los 12 grupos (A-L) ya tuvieron desarrollo completo, por lo que ya se conocen las 32 selecciones clasificadas a los 16avos de final del Mundial 2026.

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A su vez, también quedó el listado de las selecciones eliminadas en este Mundial 2026. Un total 16 países dicen adiós en la ronda de fase de grupos, quedando sin la posibilidad de pelear en las fases de eliminación directa.

Lista de los 32 países clasificados a los dieciseisavos del Mundial 2026

México (primero grupo A) Sudáfrica (segundo grupo A) Suiza (primero grupo B) Canadá (segundo grupo B) Bosnia y Herzegovina (tercero grupo B) Brasil (primera grupo C) Marruecos (segunda grupo C) Estados Unidos (primera grupo D) Australia (segunda grupo D) Paraguay (tercera grupo D) Alemania (primera grupo E) Costa de Marfil (segunda grupo E) Ecuador (tercera grupo E) Países Bajos (primera grupo F) Japón (segunda grupo F) Suecia (tercera grupo F) Bélgica (primera grupo G) Egipto (segunda grupo G) España (primera grupo H) Cabo Verde (segunda grupo H) Francia (primera grupo I) Noruega (segunda grupo I) Senegal (tercera grupo I) Argentina (primera del grupo J) Austria (segunda grupo J) Argelia (tercera grupo J) Colombia (primera del grupo K) Portugal (segunda del grupo K) RD Congo (tercera del grupo K) Inglaterra (primera del grupo L) Croacia (segunda del grupo L) Ghana (segunda grupo L)

Lista de países eliminados del Mundial 2026, tras la fase de grupos

Corea del Sur (tercera grupo A) República Checa (cuarta grupo A) Catar (cuarta grupo B) Escocia (tercera grupo C) Haití (cuarta grupo C) Turquía (cuarta grupo D) Curazao (cuarta grupo E) Túnez (cuarta grupo F) Irán (tercera grupo G) Nueva Zelanda (cuarta grupo G) Uruguay (tercera grupo H) Arabia Saudí (cuarta grupo H) Irak (cuarta grupo I) Jordania (tercera grupo J) Uzbekistán (cuarta grupo K) Panamá (cuarta grupo L)

*Los datos son oficiales en la web principal de la Fifa.

Tabla de posiciones del Mundial 2026, luego de los partidos del 26 de junio

Para este Mundial 2026 clasifican a los dieciseisavos de final los dos mejores de cada grupo, y los ocho mejores terceros en general. Ya en la ronda de 32 mejores, arranca la eliminación directa.