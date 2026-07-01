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Mundial 2026: estos son los cinco cruces confirmados, hasta ahora, en octavos de final

Varios partidazos asoman en la ronda de los mejores 16 equipos del campeonato mundial.

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Redacción Deportes
1 de julio de 2026 a las 11:00 p. m.
Inglaterra vs. México, uno de los partidos más atractivos de octavos de final en el Mundial 2026.
Inglaterra vs. México, uno de los partidos más atractivos de octavos de final en el Mundial 2026. Foto: AP

De los ocho cruces de octavos de final, en el Mundial 2026, ya se conocen cinco. Todo tras los partidos de este miércoles, 1 de julio, y con la expectativa puesta en los juegos que aún faltan por disputarse en la ronda de dieciseisavos.

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Lista de clasificados y eliminados del Mundial 2026 aumenta tras los partidos de este miércoles, 1 de julio.
Lista de países clasificados y eliminados en 16avos del Mundial 2026, tras los partidos del 1 de julio

Estos son los cruces confirmados, hasta ahora, en octavos de final del Mundial 2026

  • Canadá vs. Marruecos
  • Paraguay vs. Francia
  • Bélgica vs. Estados Unidos
  • Brasil vs. Noruega
  • México vs. Inglaterra
Paraguay players celebrate after a penalty shootout at the end of the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Mark Stockwell)
Jugadores paraguayos reaccionan a la victoria contra Alemania en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Mark Stockwell

Los resultados que ha dejado la ronda de dieciseisavos:

  • Sudáfrica 0 - 1 Canadá
  • Países Bajos 1 (2) - (3) 1 Marruecos
  • Alemania 1 (3) - (4) 1 Paraguay
  • Francia 3 - 0 Suecia
  • Bélgica 3 - 2 Senegal
  • Estados Unidos 2 - 0 Bosnia y Herzegovina
  • Brasil 2 - 1 Japón
  • Costa de Marfil 1 - 2 Noruega
  • México 2 - 0 Ecuador
  • Inglaterra 2 - 1 RD Congo

Estos son los partidos que faltan por jugarse en la ronda de dieciseisavos de final:

Jueves 2 de julio

  • España vs. Austria — SoFi Stadium (Los Ángeles) | 2:00 p. m.
  • Portugal vs. Croacia — BMO Field (Toronto) | 6:00 p. m.
  • Suiza vs. Argelia — BC Place (Vancouver) | 10:00 p. m.

Viernes 3 de julio

  • Australia vs. Egipto — AT&T Stadium (Dallas) | 1:00 p. m.
  • Argentina vs. Cabo Verde — Hard Rock Stadium (Miami) | 5:00 p. m.
  • Colombia vs. Ghana — Arrowhead Stadium (Kansas City) | 8:30 p. m.

“¿Por qué no nosotros?”, Pochettino elogia el espíritu del Team USA rumbo a octavos

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, elogió este miércoles el espíritu de su equipo tras vencer 2-0 a Bosnia, defendió al expulsado Folarin Balogun y lanzó un mantra rumbo a los octavos de final del Mundial ante Bélgica: “¿Por qué no nosotros?”.

En su primer Mundial al frente de Estados Unidos, el entrenador argentino condujo al equipo al primer lugar de su grupo y este miércoles consiguió en el Levi’s Stadium de Santa Clara la segunda victoria del país en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.

Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos.
Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

“Estoy muy orgulloso. Los jugadores se lo merecen todo. La manera en que competimos, otra vez, ante un muy buen equipo y un rival muy difícil... Creo que es un motivo para sentirse orgullos (...) y estos aficionados fueron increíbles una vez más. Es maravilloso vivir una experiencia así”, señaló.

*Con información de AFP