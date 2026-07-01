Mundial 2026: estos son los cinco cruces confirmados, hasta ahora, en octavos de final

De los ocho cruces de octavos de final, en el Mundial 2026, ya se conocen cinco. Todo tras los partidos de este miércoles, 1 de julio, y con la expectativa puesta en los juegos que aún faltan por disputarse en la ronda de dieciseisavos.
Estos son los cruces confirmados, hasta ahora, en octavos de final del Mundial 2026
- Canadá vs. Marruecos
- Paraguay vs. Francia
- Bélgica vs. Estados Unidos
- Brasil vs. Noruega
- México vs. Inglaterra
Los resultados que ha dejado la ronda de dieciseisavos:
- Sudáfrica 0 - 1 Canadá
- Países Bajos 1 (2) - (3) 1 Marruecos
- Alemania 1 (3) - (4) 1 Paraguay
- Francia 3 - 0 Suecia
- Bélgica 3 - 2 Senegal
- Estados Unidos 2 - 0 Bosnia y Herzegovina
- Brasil 2 - 1 Japón
- Costa de Marfil 1 - 2 Noruega
- México 2 - 0 Ecuador
- Inglaterra 2 - 1 RD Congo
Estos son los partidos que faltan por jugarse en la ronda de dieciseisavos de final:
Jueves 2 de julio
- España vs. Austria — SoFi Stadium (Los Ángeles) | 2:00 p. m.
- Portugal vs. Croacia — BMO Field (Toronto) | 6:00 p. m.
- Suiza vs. Argelia — BC Place (Vancouver) | 10:00 p. m.
Viernes 3 de julio
- Australia vs. Egipto — AT&T Stadium (Dallas) | 1:00 p. m.
- Argentina vs. Cabo Verde — Hard Rock Stadium (Miami) | 5:00 p. m.
- Colombia vs. Ghana — Arrowhead Stadium (Kansas City) | 8:30 p. m.
“¿Por qué no nosotros?”, Pochettino elogia el espíritu del Team USA rumbo a octavos
El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, elogió este miércoles el espíritu de su equipo tras vencer 2-0 a Bosnia, defendió al expulsado Folarin Balogun y lanzó un mantra rumbo a los octavos de final del Mundial ante Bélgica: “¿Por qué no nosotros?”.
En su primer Mundial al frente de Estados Unidos, el entrenador argentino condujo al equipo al primer lugar de su grupo y este miércoles consiguió en el Levi’s Stadium de Santa Clara la segunda victoria del país en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.
“Estoy muy orgulloso. Los jugadores se lo merecen todo. La manera en que competimos, otra vez, ante un muy buen equipo y un rival muy difícil... Creo que es un motivo para sentirse orgullos (...) y estos aficionados fueron increíbles una vez más. Es maravilloso vivir una experiencia así”, señaló.
*Con información de AFP