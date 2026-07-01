Lista de países clasificados y eliminados en 16avos del Mundial 2026, tras los partidos del 1 de julio

Avanzan los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y este miércoles, 1 de julio, tuvieron desarrollo tres partidos en la competencia. Así las cosas, aumenta la cantidad de países clasificados y eliminados del torneo.

Técnico de España lanzó aviso sobre Colombia y sorprendió: potente pronóstico en el Mundial 2026

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los resultados de dieciseisavos de final, este miércoles, fueron:

Inglaterra 2 - 1 RD Congo

Bélgica 3 - 2 Senegal

Estados Unidos 2 - 0 Bosnia y Herzegovina

Lista de países clasificados a octavos del Mundial 2026, tras los partidos del 1 de julio

Canadá Marruecos Paraguay Francia Bélgica Estados Unidos Brasil Noruega México Inglaterra

Estados Unidos aseguró su clasificación a octavos de final del Mundial 2026. Foto: AP

Lista de países eliminados en dieciseisavos del Mundial 2026, tras los partidos del 1 de julio

Sudáfrica Países Bajos Alemania Suecia Senegal Bosnia y Herzegovina Japón Costa de Marfil Ecuador RD Congo

Ecuador, una de las grandes sorpresas por su eliminación en dieciseisavos del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Ricardo Mazalan

Cruces confirmados en octavos de final del Mundial 2026

Canadá vs. Marruecos

Paraguay vs. Francia

Bélgica vs. Estados Unidos

Brasil vs. Noruega

México vs. Inglaterra

Programación de los partidos que faltan en dieciseisavos del Mundial 2026

Jueves 2 de julio

España vs. Austria — SoFi Stadium (Los Ángeles) | 2:00 p. m.

Portugal vs. Croacia — BMO Field (Toronto) | 6:00 p. m.

Suiza vs. Argelia — BC Place (Vancouver) | 10:00 p. m.

Viernes 3 de julio

Australia vs. Egipto — AT&T Stadium (Dallas) | 1:00 p. m.

Argentina vs. Cabo Verde — Hard Rock Stadium (Miami) | 5:00 p. m.

Colombia vs. Ghana — Arrowhead Stadium (Kansas City) | 8:30 p. m.

Una España diezmada inicia un reto colosal ante la pujante Austria

Una tropa diezmada que afronta cinco duelos a vida o muerte en 17 días es el colosal reto al que se enfrenta la selección española si quiere sumar su segunda estrella, empezando por los dieciseisavos del Mundial, el jueves ante la pujante Austria en Los Ángeles.

“Soy optimista por naturaleza. Sabemos que hay que dar la mejor versión y no cometer errores para que el rival no aproveche la oportunidad que tenga y te haga daño”, analizó el seleccionador español Luis de la Fuente el miércoles.

Luis de la Fuente, técnico de España. Foto: AFP

Que España llega muy justa a la fase decisiva del gran torneo es un hecho: ya inició el Mundial con varios jugadores renqueantes y la violenta batalla de Guadalajara, el triunfo 1-0 ante Uruguay el pasado viernes, la dejó con Yéremy Pino y Nico Williams tocados

Los dos extremos se unieron en la enfermería a Víctor Muñoz, que no ha debutado por lesión, por lo que Lamine Yamal es el único especialista en banda disponible para De la Fuente.

El técnico señaló el miércoles que Muñoz y Yéremy podrían participar en el partido ante Austria, al contrario que Nico, al que se le espera en octavos.

*Con información de AFP