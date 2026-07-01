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Lista de países clasificados y eliminados en 16avos del Mundial 2026, tras los partidos del 1 de julio

La lista de clasificados y eliminados, a los octavos de final del Mundial 2026, ya aumenta a seis tras los partidos de este miércoles.

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Redacción Deportes
1 de julio de 2026 a las 9:24 p. m.
Lista de clasificados y eliminados del Mundial 2026 aumenta tras los partidos de este miércoles, 1 de julio.
Lista de clasificados y eliminados del Mundial 2026 aumenta tras los partidos de este miércoles, 1 de julio. Foto: Getty Images

Avanzan los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y este miércoles, 1 de julio, tuvieron desarrollo tres partidos en la competencia. Así las cosas, aumenta la cantidad de países clasificados y eliminados del torneo.

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Los resultados de dieciseisavos de final, este miércoles, fueron:

  • Inglaterra 2 - 1 RD Congo
  • Bélgica 3 - 2 Senegal
  • Estados Unidos 2 - 0 Bosnia y Herzegovina

Lista de países clasificados a octavos del Mundial 2026, tras los partidos del 1 de julio

  1. Canadá
  2. Marruecos
  3. Paraguay
  4. Francia
  5. Bélgica
  6. Estados Unidos
  7. Brasil
  8. Noruega
  9. México
  10. Inglaterra
Estados Unidos venció a Australia en la segunda fecha del grupo D en el Mundial 2026.
Estados Unidos aseguró su clasificación a octavos de final del Mundial 2026. Foto: AP

Lista de países eliminados en dieciseisavos del Mundial 2026, tras los partidos del 1 de julio

  1. Sudáfrica
  2. Países Bajos
  3. Alemania
  4. Suecia
  5. Senegal
  6. Bosnia y Herzegovina
  7. Japón
  8. Costa de Marfil
  9. Ecuador
  10. RD Congo
Ecuador's Piero Hincapie leaves the pitch after receiving a red card during the World Cup round of 32 soccer match against Mexico in Mexico City, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan)
Ecuador, una de las grandes sorpresas por su eliminación en dieciseisavos del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Ricardo Mazalan

Cruces confirmados en octavos de final del Mundial 2026

  • Canadá vs. Marruecos
  • Paraguay vs. Francia
  • Bélgica vs. Estados Unidos
  • Brasil vs. Noruega
  • México vs. Inglaterra

Programación de los partidos que faltan en dieciseisavos del Mundial 2026

Jueves 2 de julio

  • España vs. Austria — SoFi Stadium (Los Ángeles) | 2:00 p. m.
  • Portugal vs. Croacia — BMO Field (Toronto) | 6:00 p. m.
  • Suiza vs. Argelia — BC Place (Vancouver) | 10:00 p. m.

Viernes 3 de julio

  • Australia vs. Egipto — AT&T Stadium (Dallas) | 1:00 p. m.
  • Argentina vs. Cabo Verde — Hard Rock Stadium (Miami) | 5:00 p. m.
  • Colombia vs. Ghana — Arrowhead Stadium (Kansas City) | 8:30 p. m.

Una España diezmada inicia un reto colosal ante la pujante Austria

Una tropa diezmada que afronta cinco duelos a vida o muerte en 17 días es el colosal reto al que se enfrenta la selección española si quiere sumar su segunda estrella, empezando por los dieciseisavos del Mundial, el jueves ante la pujante Austria en Los Ángeles.

“Soy optimista por naturaleza. Sabemos que hay que dar la mejor versión y no cometer errores para que el rival no aproveche la oportunidad que tenga y te haga daño”, analizó el seleccionador español Luis de la Fuente el miércoles.

Spain's coach Luis de la Fuente holds a press conference to announce the list of summoned players ahead of the EURO 2024 qualifying football matches against Georgia and Cyprus, at the Ciudad del Futbol training facilities in Las Rozas de Madrid on September 1, 2023. Spain coach Luis de la Fuente apologised today for applauding football federation president Luis Rubiales' speech last week in which he said he would not resign, after his forcible kiss on the lips of Women's World Cup star Jenni Hermoso. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Luis de la Fuente, técnico de España. Foto: AFP

Que España llega muy justa a la fase decisiva del gran torneo es un hecho: ya inició el Mundial con varios jugadores renqueantes y la violenta batalla de Guadalajara, el triunfo 1-0 ante Uruguay el pasado viernes, la dejó con Yéremy Pino y Nico Williams tocados

Los dos extremos se unieron en la enfermería a Víctor Muñoz, que no ha debutado por lesión, por lo que Lamine Yamal es el único especialista en banda disponible para De la Fuente.

El técnico señaló el miércoles que Muñoz y Yéremy podrían participar en el partido ante Austria, al contrario que Nico, al que se le espera en octavos.

*Con información de AFP