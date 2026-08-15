Jhon Arias entre rechiflas e insultos en Brasil: así estuvo su regreso al Maracaná

El extremo colombiano Jhon Arias vivió un partido particular este sábado 15 de agosto al enfrentar a su antiguo club, Fluminense, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

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El futbolista asumió el compromiso deportivo días después de gestionar el envío de tres aviones y camiones con ayuda humanitaria hacia su tierra, Quibdó, capital del departamento del Chocó afectada por el sismo del pasado lunes 10 de agosto.

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Desde el calentamiento, el atacante del Palmeiras recibió silbidos e insultos por parte de la hinchada local. La afición del equipo carioca manifestó su inconformidad con el jugador, quien integró la nómina que conquistó la Copa Libertadores antes de su vinculación definitiva al cuadro paulista.

Jhon Arias sai de campo sendo muito hostilizado pela sua ex-torcida.



Sentiu o jogo demais hoje. Atuação apagada. pic.twitter.com/srN2EuhFoz — Gabriel Amorim (@gabrilamorim) August 15, 2026

El inicio del compromiso mostró al futbolista colombiano con imprecisiones en el manejo de la pelota debido a la presión ejercida desde las tribunas. A pesar de este ambiente, Palmeiras tomó la ventaja inicial en el marcador sobre el minuto 10 mediante una anotación de cabeza conseguida por el defensor paraguayo Gustavo Gómez.

Ajustes en el marcador y desarrollo del juego

Fluminense reaccionó progresivamente en el cierre del primer periodo para equilibrar el marcador del encuentro antes del descanso. El atacante brasileño Hulk convirtió el gol del empate sobre el minuto 42.

Jhon Arias foi substituído no segundo tempo e deixou o campo sob muitas vaias e xingamentos da torcida do Fluminense.#futebol #fluminense #palmeiras #brasileirao pic.twitter.com/OrkC0ZIDtR — ge (@geglobo) August 15, 2026

Durante el segundo tiempo, los chiflidos y señalamientos del público continuaron acompañando cada intervención de Jhon Arias en el terreno de juego.

El colombiano fue sustituido en el minuto 77 por decisión del cuerpo técnico, registrando una calificación de 6.0 en las mediciones estadísticas de la plataforma Sofascore.

En los minutos finales del partido, el conjunto paulista volvió a adelantarse en el tanteador con una anotación convertida por Mauricio al minuto 82.

todo o carinho da torcida do Fluminense com o Jhon Árias kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk



🎥 Premierepic.twitter.com/LnlpQlxqvy — Central do Braga (@CentralDoBrega) August 15, 2026

Sin embargo, Fluminense revirtió el resultado en el tiempo de descuento mediante los goles conseguidos por el colombiano Kevin Serna y el argentino Germán Ezequiel Cano para sellar la victoria tres por dos.

Situación del jugador y compromisos futuros

El desenlace del encuentro dejó a Palmeiras sin sumar puntos en su visita a territorio carioca dentro de la jornada del campeonato local. La actuación del extremo colombiano estuvo condicionada por el ambiente en las graderías, donde la tribuna local recriminó su salida del club tras los títulos obtenidos en temporadas anteriores.