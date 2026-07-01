Disputado Estados Unidos vs. Bosnia dejó otro clasificado a octavos del Mundial 2026: épica con 10 jugadores

Estados Unidos hace historia en el Mundial 2026 y se instala entre las 16 mejores del planeta tras la victoria de forma épica ante Bosnia y Herzegovina, en juego que se disputó por 16avos de final en el Levi’s Stadium, en la bahía de San Francisco, California, Costa Oeste de Estados Unidos.

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El Team USA sacó adelante la victoria con dos goles de ventaja (2-0), ante una Bosnia que alcanzó a asustar al local, pero en el desarrollo los estadounidenses fueron superiores, tuvieron mejor definición y hasta no hicieron sentir los 10 en la cancha por la expulsión de Folarin Balogun.

El equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, que sigue invicto en el torneo, se fue arriba con gol de Balogun antes del descanso (45′) y luego selló la victoria con un tiro libre de Malik Tillman (82′).

Sin Balogun, expulsado al minuto 64, el Team USA se enfrentará el lunes próximo en Seattle a Bélgica, que este mismo miércoles remontó para eliminar 3-2 a Senegal en la prórroga u así se conformó una nueva llave de los octavos de final de la Copa del Mundo.

Empujado por su público en la Bahía de San Francisco, que acogió su último partido como sede del Mundial 2026, Estados Unidos impuso desde el inicio un ritmo intenso ante una Bosnia que apostó por el orden defensivo y las transiciones rápidas. Eso no le fue suficiente.

Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Christian Pulisic, recuperado de las molestias musculares que limitaron su participación durante la fase de grupos, volvió a asumir el liderazgo ofensivo del equipo del argentino Mauricio Pochettino, que dejó excelentes sensaciones en la fase de grupos y ahora irá al norte de la costa para medirse con una Bélgica que sufrió con los senegaleses.

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La alegría para Balogun, goleador del Team USA con tres tantos en el torneo, se fue al piso al minuto 64, cuando fue expulsado a instancias del VAR luego de una plancha involuntaria sobre Tarik Muharemović, mientras ambos disputaban una pelota dividida.

El atacante, goleador del Team USA, se perderá la batalla de octavos el lunes en Seattle, donde aguarda Bélgica, que horas antes protagonizó una de las mayores remontadas del torneo sufriendo más de la cuenta al levantar un 0-2 frente a Senegal y sellar su clasificación (3-2) con un penal transformado por el capitán Youri Tielemans al final. Pareciera que la mentalidad será clave en este duelo para ir a los cuartos.