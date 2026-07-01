Atlético Nacional se pronunció por Daniel Muñoz: sentido mensaje en plena definición en el Mundial 2026

El Mundial 2026 avanza con la Selección Colombia en una baraja exclusiva de favoritos a dar la sorpresa. Por ahora, Colombia se alista para enfrentar a Ghana en los dieciseisavos de final y no se espera otro resultado que la victoria en Kansas City. El partido también marcaría el regreso de Daniel Muñoz a la titular, tras su ausencia frente a Portugal.

Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026: fecha, horario y canal de TV por los 16avos de final

Bélgica vs. Senegal se definió con polémico penal: nuevo clasificado a octavos del Mundial 2026

Las principales figuras de Colombia no dejan de recibir muestras de afecto desde el país. En las últimas horas, Atlético Nacional conmovió las redes sociales al emitir un sentido mensaje dedicado exclusivamente a Daniel Muñoz, uno de sus hinchas más reconocidos en la actualidad.

El lateral derecho de la Tricolor viene firmando una destacada actuación en la Copa del Mundo. Lleva dos goles, es el máximo anotador de la selección y se perfila como uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. El club de sus amores no dejó pasar la oportunidad para recordarle que gran parte de su éxito actual comenzó vistiendo la camiseta verde y blanca, la misma que tanto aprecia y defendió en el fútbol colombiano.

La relación de Daniel Muñoz con Atlético Nacional va mucho más allá de lo profesional. Se trata de una historia marcada por su identificación con los colores del equipo. Antes de consolidarse como uno de los mejores laterales del continente y dar el salto a Europa para jugar en el Genk de Bélgica y, posteriormente, en el Crystal Palace de Inglaterra, Muñoz era un hincha que alentaba desde la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot.

Antes de llegar al fútbol profesional, Daniel Muñoz integró la barra Los del Sur, de Atlético Nacional. Pensó varias veces en dedicarse a otra actividad ante la falta de oportunidades. Foto: Facebook Colombia Verdolaga

En 2019 cumplió el sueño de todo hincha al fichar por el ‘Rey de Copas’, donde disputó 26 partidos oficiales, anotó siete goles y llegó a portar la cinta de capitán, dejando una huella en Atlético Nacional. Desde allí dio el salto al fútbol belga y comenzó su camino en la Selección Colombia.

Mensaje de Nacional que eriza la piel

En sus redes sociales, Atlético Nacional se pronunció con un mensaje dirigido a uno de sus hinchas más reconocidos. En un video, varios jugadores de la actual plantilla recuerdan a Daniel Muñoz y le envían un mensaje de apoyo para que continúe haciendo historia con la Selección Colombia.

Abrazo entre Luis Díaz y Daniel Muñoz, figuras de Colombia contra RD Congo. Foto: Getty Images

“Con el grupo nuevamente reunido, nuestros jugadores compartieron sus impresiones sobre el presente de la Selección Colombia en el Mundial. También se refirieron al destacado rendimiento de Daniel Muñoz, un jugador con pasado verdolaga que hoy sigue dejando huella con la camiseta de Colombia”, señaló Atlético Nacional.

Muñoz, titular contra Ghana

El pronunciamiento del conjunto antioqueño llega en un momento clave para la Selección Colombia. Daniel Muñoz se ha consolidado como uno de los líderes del equipo y ahora tiene en la mira el partido ante Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Se espera que sea titular en Kansas City.

#Deportes | Daniel Muñoz rompe el silencio: la razón de su suplencia ante Portugal en el Mundial 2026.https://t.co/5gpGMNlH0E — Revista Semana (@RevistaSemana) June 29, 2026

Dani se ha destapado en ataque al consolidarse como el máximo goleador de Colombia en el Mundial 2026, con dos anotaciones. Espera aumentar sus números frente a Ghana.