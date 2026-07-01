La reacción del DT del Congo tras el juego ante Inglaterra: abandonó la rueda de prensa por muerte de su padre

El seleccionador de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, abandonó de manera anticipada la rueda de prensa posterior al partido contra Inglaterra en la Copa del Mundo.

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El director técnico de nacionalidad francesa interrumpió sus declaraciones institucionales tras ser notificado oficialmente sobre el fallecimiento de su padre. El suceso ocurrió minutos después de que la delegación africana finalizara su participación en la fase de eliminación directa del certamen deportivo.

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Antes del incidente familiar, el partido de octavos de final disputado en la ciudad de Atlanta registró un desarrollo competitivo que sorprendió a los analistas.

La selección del Congo mantuvo la ventaja en el marcador durante alrededor de 70 minutos de juego, superando tácticamente el esquema inicial de los ingleses. Sin embargo, el equipo europeo revirtió el resultado adverso en el tramo final del compromiso, logrando una victoria por 2-1 que determinó la eliminación del conjunto africano.

🌹 Sebastian Desabre, entrenador de República Democrática del Congo, se entera en rueda de prensa de que falleció su padre#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS pic.twitter.com/0KX3HdjyTI — Diario AS (@diarioas) July 2, 2026

Balance deportivo y analogía social de Sébastien Desabre

El entrenador de la selección congoleña, Sébastien Desabre, evaluó el desempeño de sus dirigidos antes de retirarse del recinto de prensa.

Desabre manifestó que sus jugadores dieron una muestra de resiliencia frente a Inglaterra, trazando un paralelo con la situación actual de ese país ante el brote de ébola. El estratega explicó que, a pesar de la frustración por el resultado final, la plantilla cumplió con el objetivo de demostrar la evolución de su propuesta de juego ante los espectadores internacionales.

¡CONGO SOPRENDE EN ATLANTA!



A los siete minutos del primer tiempo, Brian Cipenga puso el 1 a 0 para el seleccionado congoleño ante Inglaterra en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/NgX8Jl8xPB — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

El director técnico francés añadió que la fisonomía del encuentro ratifica que el fútbol de la República Democrática del Congo posee un nivel competitivo apto para los torneos de alta competencia.

Desabre reconoció que la escuadra se despidió del torneo con la satisfacción de haber competido bajo condiciones de paridad frente a uno de los combinados favoritos. El seleccionador enfatizó que el balance general es positivo, considerando que el plantel expuso virtudes tácticas que definen la identidad de su nación.

Análisis técnico de los minutos finales y balance histórico

Respecto a las acciones del partido, la resistencia de la defensa congoleña finalizó en el último cuarto de hora debido a las anotaciones del delantero inglés Harry Kane.

El atacante del Bayern Múnich anotó un doblete en los minutos 75 y 86, aprovechando las desatenciones defensivas del conjunto africano para sellar el triunfo de Inglaterra. Desabre argumentó que a su plantel le faltó experiencia para administrar el marcador en los minutos decisivos, una cualidad que sí poseen los equipos consolidados.

¡GOLAZO DE INGLATERRA PARA DARLO VUELTA!



Harry Kane y un TREMENDO derechazo para convertir el 2-1 sobre RD Congo. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/QJ3rwYGCKo — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

La participación de la República Democrática del Congo en esta Copa del Mundo marcó el regreso del país a la competencia tras 52 años de ausencia en la fase final.

La campaña del equipo en la primera ronda incluyó un empate sin goles ante Portugal, una derrota por la mínima diferencia contra Colombia y su primer triunfo histórico ante Uzbekistán por 3-1. Al cierre de sus declaraciones, el seleccionador felicitó a los futbolistas y destacó la ganancia en experiencia acumulada para los próximos ciclos deportivos del continente.

*Realizado con información de AFP*