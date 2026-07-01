RD Congo asustó a Inglaterra y Harry Kane sacó la cara: nuevo clasificado a octavos del Mundial 2026

Inglaterra sufrió más de lo pensado para eliminar a RD Congo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Harry Kane tuvo que aparecer como héroe para evitar la catástrofe en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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Los congoleños ya habían dado de qué hablar con su empate frente a Portugal en la fase de grupos, pero nadie esperaba que pudieran poner en aprietos a Thomas Tuchel y sus dirigidos.

Inglaterra tuvo la posesión desde el primer minuto, pero RD Congo pegó primero con una incursión ofensiva de Brian Cipenga por la banda izquierda. El extremo recibió la pelota dentro del área y sacó un fuerte remate con la pierna derecha que se hizo imposible de rechazar para el arquero Jordan Pickford.

A partir de ahí empezó el show de atajadas por parte de Lionel Mpasi. El guardameta congoleño ganó duelos contra Rashford y Bellingham, manteniendo así la ventaja mínima en el marcador.

Inglaterra reclamó un posible penal sobre Kane a los 42 minutos, pero el árbitro Adham Makhadmeh considero que el delantero del Bayern Múnich había exagerado con la intención de engañarlo.

El VAR, en su chequeo protocolar, revisó el contacto de Mpasi y coincidió con la decisión arbitral tomada sobre el campo de juego. A pesar de los reclamos no hubo pena máxima a favor de la selección inglesa.

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Harry Kane evitó la catástrofe

Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, echó mano del banquillo en el segundo tiempo. Sobre el minuto 60 modificó los extremos: Bukayo Saka entró por Noni Madueke en la derecha y Marcus Rashford dejó su lugar por la banda izquierda para el ingreso de Anthony Gordon.

RD Congo se guardó los cambios para el tramo final y salió con un planteamiento defensivo, apelando a alguna posibilidad en el contragolpe o la pelota quieta.

Lionel Mpasi en su duelo personal con Jude Bellingham en Inglaterra vs. RD Congo. Foto: AP Photo/Mike Stewart

Tras la pausa de hidratación, Tuchel hizo otra sustitución a su esquema. Declan Rice pasó a cubrir la posición como lateral derecho y Eberechi Eze entró a cumplir una vocación más ofensiva en el centro del campo.

Justo cuando estaba entrando el desespero en Inglaterra, Harry Kane apareció como el salvador. El goleador conectó un cabezazo en el segundo palo y finalmente pudo vencer la resistencia de Mpasi para decretar el empate parcial.

Con el golpe anímico de la igualdad, los ingleses siguieron atacando y bombardearon el área rival en busca de confirmar su remontada.

Kane tomó la lanza y selló su doblete con un auténtico golazo al minuto 86. Gordon se la puso al borde del área, antes que el goleador sacara un zapatazo directo al ángulo.

El próximo rival de Inglaterra

Inglaterra sufrió, pero consiguió su tiquete a octavos. Su próximo rival será México, que viene con la camiseta inflada por su desempeño en la fase de grupos y la victoria contundente sobre Ecuador en dieciseisavos de final.

Este partido se disputará el próximo domingo, 5 de julio, en el Estadio Azteca de la capital mexicana.