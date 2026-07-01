Justo después de empatar contra Colombia en Miami, la selección de Portugal enfrenta a otro rival de primer nivel en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Este jueves 2 de julio, se medirá con Croacia en el BMO Field de Toronto (Canadá) para el reencuentro de Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, compañeros de mil batallas en el Real Madrid.

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El partido de Portugal vs. Croacia quedó programado para arrancar a las 6:00 p. m. y la transmisión oficial estará disponible en tres canales para Colombia: DirecTV Sports, Caracol TV y Canal RCN.

Los usuarios de dispositivos móviles también podrán vivir este compromiso, totalmente gratis, en Ditu y la app Canal RCN. Plataformas de streaming como DAZN, Amazon Prime Video y Paramount+ ofrecen el partido bajo suscripción previa.

Cristiano o Modrić, el Mundial despide a una leyenda

Sin importar el resultado de la vibrante pugna entre Portugal y Croacia, el Mundial 2026 se prepara para despedir a una leyenda: Cristiano Ronaldo o Luka Modrić.

Este partidazo será la prueba viva de la ampliación de la longevidad en el deporte, con dos jugadores de campo de más de 40 años enfrentándose por primera vez en una Copa del Mundo.

Indiscutidos durante décadas en sus equipos nacionales, ambos ídolos han abierto interrogantes en esta Copa del Mundo, donde muchos se preguntan si ahora son una carga en el anhelo de sus selecciones de llegar lo más lejos posible.

Cristiano Ronaldo y Luka Modrić saludándose en un partido de Nations League. Foto: Getty Images

Antes de esta edición, solo el camerunés Roger Milla había jugado un Mundial en campo después de cumplir los 40, en Estados Unidos 1994. Sobrepasar esa edad solía estar reservado para los porteros.

Cristiano y Modrić llevan mucho tiempo desafiando al paso del tiempo, pero han dejado ver sus años en el que casi con total seguridad será su último gran acto en el escenario mundial.

A los 41 años, CR7 lanzó un desafiante grito: “He vuelto”, tras marcar dos goles contra Uzbekistán (5-0) y convertirse en el primer jugador en anotar en seis Copas del Mundo.

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Sin embargo, Portugal no pudo vencer a RD Congo (1-1) ni a Colombia (0-0) y cayó en una parte más complicada del cuadro como consecuencia de un fútbol vacilante.

Cristiano disputó todos los minutos de la fase de grupos y su seleccionador, el español Roberto Martínez, no muestra intención alguna de tomar la valiente decisión de enviar al cinco veces ganador del Balón de Oro al banquillo.

¿Qué canal pasa Portugal vs. Croacia?

Mundial 2026 - Dieciseisavos de final: