RD Congo le madrugó a Inglaterra: el gol con el que daba el batacazo en el Mundial 2026

Brian Cipenga enmudeció a Inglaterra en el Mundial 2026. Con una anotación antes de los primeros 15 minutos, RD Congo dio la sorpresa en la llave de dieciseisavos y puso el 0-1 parcial.

Una desconcentración de la zaga inglesa dejó el campo libre en la zona posterior para que el autor de la anotación llegase en solitario a rematar. Aunque el primer palo era referencia del portero, Jordan Pickford, este no pudo frenar el potente golpeo del africano.

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🇨🇩🤯 RD CONGO LE ESTÁ GANANDO 1-0 A INGLATERRA EN 16AVOS DEL MUNDIAL. pic.twitter.com/z9ktPMhT2j — Toque Sports (@ToqueSports) July 1, 2026

Dicho resultado a esa altura llamó la atención, y más ver que con el transcurrir de los minutos el cuadro europeo no lograba hacer pie en busca del empate.

Hasta el final del primer tiempo el marcador se mantuvo con el mismo marcador. Los ingleses fueron en busca de la paridad, pero se encontraron con las intervenciones apropieadas del golero Mpasi, quien se convirtió en figura de los suyos al llegar a una calificación de 7.2.

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Al minuto 42, RD Congo estuvo a escasos centímetros de aumentar su ventaja. Yoane Wissa estrelló un balón en el vertical izquierdo del arco inglés, que salvó a los dirigidos por Thomas Tuchel de que todo fuese peor faltando un timepo por jugarse.

En caso tal de que los africanos logren sacar el camino a los ingleses, se estaría dando un nuevo batacazo en la ronda que se juega en la Copa del Mundo. Ya en el camino quedaron Alemania y Países Bajos, quienes cayeron en manos de Paraguay y Marruecos, respectivamente.

Harry Kane al rescate

Inglaterra tuvo que sufrir más de la cuenta para evitar un papelón ante una valiente RD Congo.

Tras un primer tiempo cuesta arriba, el conjunto de Thomas Tuchel salió con otra actitud en el complemento, monopolizó la posesión y comenzó a encerrar a los africanos en su propio campo.

Sin embargo, la figura del arquero Lionel Mpasi se agigantó con intervenciones decisivas que mantuvieron la ventaja congoleña durante gran parte del segundo tiempo.

Lionel Mpasi en su duelo personal con Jude Bellingham en Inglaterra vs. RD Congo. Foto: AP Photo/Mike Stewart

El ingreso de Bukayo Saka y Anthony Gordon le dio profundidad al ataque inglés, que encontró premio a los 75 minutos. Gordon desbordó por la izquierda y envió un centro preciso para que Harry Kane apareciera de cabeza e igualara el marcador.

Con el empate, Inglaterra se lanzó por la remontada y la consiguió a los 86′, cuando nuevamente Kane aprovechó un balón en el área para firmar el 2-1 definitivo. Los ingleses evitaron la sorpresa y sellaron su clasificación a los octavos de final con más angustia que brillo.

¡¡EL HURACÁN DEL GOL!! ¡REMATE INFERNAL DE HARRY KANE PARA SU DOBLETE Y PARA QUE INGLATERRA SE LO DE VUELTA A RD CONGO!



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Tras haberse librado de ese duro contricante, Inglaterra deberá preparar lo que será su juego de octavos de final ante la local, México, que dejó en el camino durante la noche anterior a una Ecuador sin brillo en el estadio Azteca.

Dicho partido de la próxima ronda para los europeos se jugará el 5 de julio próximo, desde las 7:00 p.m. (hora de Colombia). El ganador de dicha llave en unos esporádicos cuartos de final se enfrentará al vencedor de la llave entre Noruega y la más veces campeona, Brasil.