Fifa le oficializó a Colombia el árbitro vs. Ghana en el Mundial 2026: así lo califican los expertos

Clément Turpin fue el árbitro designado por la Fifa para dirigir el partido de la Selección Colombia vs. Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Según lo notificó el máximo organismo del balompié en las últimas horas, el francés será el principal, y estará acompañado de dos asistentes de la misma nacionalidad. El cuatro hombre será de nacionalidad española y un quinto del mismo país europeo.

En la presente edición de la cita mundialista se hizo cargo del debut de Inglaterra y Croacia. Durante el duelo que acabó por 3-2 a favor de los ingleses, el juez fue quien impartió justicia, sin polémicas que fuesen sonoras.

También hizo parte del choque entre Australia y Paraguay del pasado 25 de junio, mismo que acabó en igualdad sin goles. Allí sacó dos amarillas, una para cada equipo que estaba en disputa.

Expertos así lo califican

Al saberse en Colombia que ese sería el próximo juez que dirigiría a la Tricolor, los expertos arbitrales empezaron a sacar conceptos y dar referencias del de 44 años.

El VAR Central, uno de los perfiles con reconocimiento en redes por sus apreciaciones apuntó a que “el francés es uno de los mejores del mundo en la actualidad, de hecho en 2025 fue elegido por la IFFHS como el mejor árbitro”.

Clément Turpin, de Francia, fue el juez de Inglaterra vs. Croacia en la fase de grupos del Mundial 2026 Foto: NurPhoto via AFP

Sobre el desempeño de su labor los mencionados lo calificaron como un colegiado con “excelente lectura de juego, anticipación, buen manejo con los jugadores y generalmente buen posicionamiento”.

“Esperemos tenga una buena actuación y que ayude a que veamos un partido atractivo. Sin protagonismos externos”, añadieron en favor del espectáculo.

Fifa le definió uniforme a Colombia

Uno de los aspectos que ha variado para la selección Colombia durante el Mundial ha sido su uniforme. En cada uno de los tres partidos de la fase de grupos, la Tricolor presentó una combinación diferente y, para el duelo de los dieciseisavos de final frente a Ghana, volverá a estrenar indumentaria.

De acuerdo con las recientes circulares emitidas por la FIFA sobre la asignación de uniformes, Colombia deberá modificar nuevamente su equipación para este compromiso.

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En el debut ante Uzbekistán, el equipo vistió camiseta y pantaloneta azules, acompañadas por medias verdes. Posteriormente, frente a República Democrática del Congo, utilizó una combinación adaptada con camiseta amarilla, pantaloneta blanca y medias rojas.

En el cierre de la fase de grupos contra Portugal, la Tricolor volvió a cambiar de imagen al jugar con camiseta amarilla, pantaloneta blanca y medias del mismo color.

Fifa confirmó uniformes de Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026 Foto: FIFA

Para el enfrentamiento ante Ghana, Colombia lucirá por primera vez una combinación que refleja los colores de su bandera: camiseta amarilla, pantaloneta azul y medias rojas, uniforme con el que buscará el paso a los cuartos de final.

Valga recordar que el partido de dieciceisavos de final está previsto a jugarse el próximo 3 de julio, desde las 8:30 p.m. en el Kansas Stadium, Estados Unidos. Dicho escenario tiene una capacidad de más de 70.000 espectadores y cuenta con la particularidad de ser el más ruidoso del mundo.