Rival de México en los octavos de final del Mundial 2026: fecha, hora y canal de TV

La Selección México sigue firme en su camino mundialista. Tras superar la fase de grupos invicta en el A con 9 de 9 posibles, el Tri se jugó la vida en la ronda de eliminación directa ante una Ecuador que hizo más bulla en la previa que en la cancha y muy rápido se fue del partido. Su próximo oponente en los octavos enciende el debate en redes sociales.

Notificación de Kylian Mbappé que sacude a la Paraguay de Alfaro: contundente aviso en el Mundial 2026

Brasil vs. Noruega: cuándo es, a qué hora y dónde ver la llave de octavos en el Mundial 2026

Con victoria frente a Ecuador en la fase de 16avos de final, el conjunto azteca asegura su boleto a la siguiente etapa de la competición y con Julián Quiñones como gran figura. Los aficionados ya empiezan a hacer cuentas para saber cuándo y contra quién se jugará el pase a los cuartos de final.

Rival de México en octavos del Mundial 2026

El rival del combinado mexicano en los octavos de final saldrá del cruce entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, éste último que enfrentó a Colombia en el Grupo K y pasó a 16avos como una de las mejores terceras.

Sin duda, los europeos parten como los grandes favoritos sobre el papel, que además también están en deuda porque no ganan la Copa del Mundo desde 1966. Pese al favoritismo, el combinado africano ha demostrado ser una de las grandes sorpresas del certamen tras empatar ante Portugal en el debut y llevar a Colombia casi al desespero.

RD Congo promete dar pelea para meterse entre los mejores 16 del planeta y será duro rival para los ingleses. Chocarán en 16avos el próximo domingo 5 de julio en horas de la tarde para Sudamérica.

Fecha: Domingo, 5 de julio 2026

Hora: 3:00 p.m. de Colombia

Canal de TV: Exclusivo DSports y en la aplicación DGO

Países clasificados a octavos del Mundial 2026, hasta el momento

Canadá Brasil Paraguay Marruecos Noruega Francia México

Países eliminados del Mundial 2026, hasta el momento

Sudáfrica Japón Alemania Países Bajos Costa de Marfil Suecia Ecuador

Cruces confirmados en octavos de final del Mundial 2026